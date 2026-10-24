Tambah 18 Feeder Wira Wiri di Rute TIJ-Lakarsantri Surabaya, Kapasitas Lebih Besar

JawaPos.com - Kabar gembira bagi warga Surabaya. 18 unit kendaraan feeder baru Wira Wiri akan mengaspal dengan rute Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) - Lakarsantri.

Kapasitas feeder juga ditingkatkan dengan penggunaan unit minibus yang lebih besar, sehingga yang tadinya hanya bisa mengangkut 10 penumpang kini mampu membawa 16 penumpang dalam sekali jalan.

Kepala UPTD Pengelolaan Transportasi Umum (PTU) Dishub Kota Surabaya Eni Sugiharti mengatakan, penambahan armada dilakukan untuk mengakomodasi tingginya permintaan masyarakat terhadap layanan transportasi umum di jalur TIJ-Lakarsantri.

“Permintaannya banyak banget sehingga kami lakukan upgrade kapasitas. Dari Grand Max menjadi Grand Line,” kata Eni, Sabtu (24/10).

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Dengan peningkatan tersebut, kapasitas angkut penumpang diharapkan lebih memadai sehingga dapat menunjang kebutuhan mobilitas masyarakat, khususnya warga yang menggunakan layanan Wira Wiri dari dan menuju kawasan Lakarsantri.

"Rencananya beroperasi pada Senin (26/10) pekan depan," katanya.

Eni menjelaskan, sebetulnya ada 19 unit feeder baru yang didatangkan. Namun, satu di antaranya dibuat cadangan mengantisipasi armada utama mengalami masalah.