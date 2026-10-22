Gerobak Sampah Warga Karah Surabaya Dicuri, Aksi Terekam CCTV 

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JawaPos.com - Sebuah gerobak sampah milik warga RT 7 RW 6, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya hilang dicuri.
Aksi pencurian itu terekam kamera pengawas CCTV. Seorang laki-laki memaki helm berwarna pink mengenakan motor matic dengan santai mencuri gerobak tersebut pada siang hari.
Insiden ini pun langsung mendapat perhatian dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dia meminta agar dinas terkait mengganti gerobak yang hilang itu.
"Ada gerobak sampah yang dicuri. Padahal sudah jelas gerobak sampah itu digunakan untuk kepentingan masyarakat membuang sampah. Gerobak tersebut merupakan hasil urunan warga dari Kampung Pancasila," kata Eri, Kamis (22/10/2026).
Eri juga menginstruksikan agar DLH dengan Lurah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Sebab, jika dibiarkan maka pelaku akan leluasa membawa kabur barang milik masyarakat lainnya.
"Cari pelakunya sampai ketemu. Kalau perlu, dibantu dengan membuat laporan ke pihak kepolisian," tegasnya.
Eri menyanyangkan aksi pencurian itu. Padahal gerobak sampah itu merupakan salah satu benda berharga bagi masyarakat.
"Karena pengangkutan sampah tidak boleh berhenti, saya minta tolong agar gerobak itu diganti dengan gerobak sampah dari kita (Pemkot Surabaya)," jelasnya.
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