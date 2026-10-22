Demo Aliansi Surabaya Sadar Bawa 4 Tuntutan, Dari Penanganan Kebakaran Hutan Sampai Atasi BBM Langka

JawaPos.com - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Surabaya Sadar menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada Kamis (22/10). Aliansi ini merupakan gabungan dari kelompok mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya, LSM, buruh, dan elemen masyarakat lainnya.

Selain berorasi, mereka juga turut membentangkan spanduk berisikan empat tuntutan. Spanduk tersebut dibentangkan di Patung Gubernur Suryo yang terletak di Taman Apsari, tepatnya di seberang Gedung Grahadi.

Empat tuntutan yang disampaikan di antaranya adalah menetapkan kebakaran hutan di Kalimantan sebagai bencana nasional. Kemudian meminta pemerintah untuk mengakhiri kelangkaan BBM.

Tuntutan selanjutnya adalah mendesak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Tuntutan terakhir adalah membangun supremasi sipil.