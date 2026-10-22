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Dadang Kurnia
Jumat, 23 Oktober 2026 | 01.57 WIB

Demo Aliansi Surabaya Sadar Bawa 4 Tuntutan, Dari Penanganan Kebakaran Hutan Sampai Atasi BBM Langka

Aliansi Surabaya Sadar saat menyampaikan tuntutan di depan Patung Gubernur Suryo yang terletak di Taman Apsari, tepatnya di seberang Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (22/10). (Dok Dadang Kurnia/JawaPos.com) - Image

Aliansi Surabaya Sadar saat menyampaikan tuntutan di depan Patung Gubernur Suryo yang terletak di Taman Apsari, tepatnya di seberang Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (22/10). (Dok Dadang Kurnia/JawaPos.com)

JawaPos.com - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Surabaya Sadar menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada Kamis (22/10). Aliansi ini merupakan gabungan dari kelompok mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya, LSM, buruh, dan elemen masyarakat lainnya.

Selain berorasi, mereka juga turut membentangkan spanduk berisikan empat tuntutan. Spanduk tersebut dibentangkan di Patung Gubernur Suryo yang terletak di Taman Apsari, tepatnya di seberang Gedung Grahadi.

Empat tuntutan yang disampaikan di antaranya adalah menetapkan kebakaran hutan di Kalimantan sebagai bencana nasional. Kemudian meminta pemerintah untuk mengakhiri kelangkaan BBM.

Tuntutan selanjutnya adalah mendesak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Tuntutan terakhir adalah membangun supremasi sipil.

Setelah menyampaikan keempat tuntutan tersebut, massa aksi lengsung bergerak mundur meninggalkan area Gedung Grahadi Surabaya.

Editor: Diar Candra
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