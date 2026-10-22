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Ardini Pramitha
Kamis, 22 Oktober 2026 | 20.17 WIB

Ruang Data Centre Untag Surabaya Kebakaran, Data Penting Dipastikan Aman

Ruang data centre lama Graha Wiyata Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya di lantai 2 mengalami kebakaran, Kamis (22/10/2026) sekitar pukul 09.46 WIB. (Foto: 112) - Image

Ruang data centre lama Graha Wiyata Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya di lantai 2 mengalami kebakaran, Kamis (22/10/2026) sekitar pukul 09.46 WIB. (Foto: 112)

JawaPos.com - Ruang data centre lama Graha Wiyata Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya di lantai 2 mengalami kebakaran, Kamis (22/10/2026) sekitar pukul 09.46 WIB. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. 

Kabid DPKP Kota Surabaya M Rokhim mengatakan setelah mendapat laporan itu, unit tempur Pos Sukolilo diterjunkan untuk memadamkan api. 

Mereka tiba pukul 09.49 atau bejarak 4 menit setelah laporan diterima. 

"Total ada sembilan unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api," kata Rokhim.

Rokhim mengungkapkan insiden itu disebabkan gangguan dari server internet hingga mimicu munculnya api dan terjadi kebakaran

"Api pokok padam pukul 09.58 WIB dan dinyatakan kondusif pukul 10.16 WIB," jelasnya.

Sementara itu, Rektor Untag Surabaya, Dr. Harjo Seputro menjelaskan peristiwa ini pertama kali terdeteksi setelah sistem peringatan dini (early detection system) mendeteksi asap, yang secara otomatis mengaktifkan alarm gedung. 

Tim Manajemen Gedung segera merespons dengan melakukan tindakan pemadaman awal menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) serta berkoordinasi langsung dengan dinas pemadam kebakaran setempat untuk pemastian dan lokalisasi area.

"Alhamdulillah, situasi sudah sepenuhnya terkendali dan tidak ada korban jiwa maupun luka. Keselamatan seluruh civitas akademika dan orang-orang yang berada di lingkungan kampus selalu menjadi prioritas utama kami," kata Dr Harjo. 

Untag Surabaya juga menegaskan bahwa seluruh data penting universitas tetap aman. 

Meski insiden terjadi di ruang penyimpan perangkat elektronik/server lama, operasional data utama kampus telah menggunakan data centre baru. 

Editor: Bintang Pradewo
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