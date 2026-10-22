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Ardini Pramitha
Jumat, 23 Oktober 2026 | 02.18 WIB

Gerobak Sampah Warga Dicuri, DLH Surabaya Lapor Polisi

Kepala DLH Surabaya M Fikser bersama Babhinkamtibmas saat meninjau lokasi pencurian gerobak di RT 7 RW 6 Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan. (Diskominfo Surabaya) - Image

Kepala DLH Surabaya M Fikser bersama Babhinkamtibmas saat meninjau lokasi pencurian gerobak di RT 7 RW 6 Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan. (Diskominfo Surabaya)

JawaPos.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya bakal melaporkan dugaan tindak pencurian gerobak sampah milik warga RT 7 RW 6 Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan ke polisi. 

Pencurian itu terekam kamera pengawas CCTV. Seorang laki-laki memakai helm berwarna pink mengenakan motor matic dengan santai mencuri gerobak tersebut pada siang hari. 

Kepala DLH Kota Surabaya, M Fikser mengatakan telah berkoordinasi dengan lurah setempat dan Bhabinkamtibmas, untuk membuat laporan kehilangan ke kepolisian dengan menyertakan rekaman kamera pengawas atau CCTV milik warga sebagai bukti pendukung. 

"Kami buat laporan kehilangan dengan bukti CCTV ke Polsek terkait dengan kehilangan ini," kata Fikser, Kamis (22/10/2026). 

Fikser menyebut, pelaporan kepada kepolisian penting dilakukan karena kehilangan gerobak sampah selama ini kerap tidak dilaporkan secara resmi. 

Melalui kasus tersebut, pihaknya berharap masyarakat semakin terdorong untuk melaporkan kejadian serupa. 

"Karena memang enggak pernah laporan (kalau kehilangan). Nah, ini bersama Pak Lurah, kami akan laporan," katanya.

DLH juga akan memanfaatkan rekaman CCTV milik warga untuk membantu penelusuran dugaan pencurian. 

Rekaman tersebut memperlihatkan pelat nomor sepeda motor yang dapat menjadi petunjuk bagi pihak berwenang. 

"Dari gambar CCTV yang kami lihat itu kan ada plat motor. Nanti kami cetak, kita pasang di TPS-TPS. Kami tulis bahwa ini pelaku pencurian lah," tutur Fikser.

Editor: Bayu Putra
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