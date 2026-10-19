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Ardini Pramitha
Senin, 19 Oktober 2026 | 18.56 WIB

Pemkot Surabaya Beri Pendampingan Keluarga Anak Down Syndrome yang Meninggal Karena Perundungan

Kepala DP3APPKB Kota Surabaya Ida Widayati (Istimewa) - Image

Kepala DP3APPKB Kota Surabaya Ida Widayati (Istimewa)

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya beri pendampingan kepada keluarga anak down syndrome yang meninggal dunia usai diduga mengalami perundungan (bullying) dari teman sebayanya. Selain keluarga korban, Pemkot juga memberikan pendampingan kepada dua orang terduga pelaku.

“Sudah kami dampingi dua-duanya. Keluarga korban membutuhkan pendampingan, begitu juga keluarga anak yang diduga terlibat karena mereka juga masih anak-anak,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya Ida Widayati pada Senin (19/10).

Ida menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait penanganan perkara agar sesuai prosedur. Pihak Polrestabe Surabaya sendiri masih menunggu hasil asesmen untuk langkah berikutnya.

“Saat ini, anak tersebut (terduga pelaku) menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Menur untuk pemeriksaan dan pendalaman kondisi psikologisnya. Nantinya, langkah penanganan selanjutnya akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan rekomendasi tenaga profesional,” tutur Ida.

Diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula ketika korban Z (10) tengah bermain di teras rumah, Sabtu (12/9) lalu sekitar pukul 08.00 WIB. Kemudian Z dihampiri dua temannya inisial Upin dan Ipin (nama samaran), yang masih merupakan tetangga korban.

Editor: Diar Candra
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