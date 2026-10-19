Pemkot Surabaya Beri Pendampingan Keluarga Anak Down Syndrome yang Meninggal Karena Perundungan

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya beri pendampingan kepada keluarga anak down syndrome yang meninggal dunia usai diduga mengalami perundungan (bullying) dari teman sebayanya. Selain keluarga korban, Pemkot juga memberikan pendampingan kepada dua orang terduga pelaku.

“Sudah kami dampingi dua-duanya. Keluarga korban membutuhkan pendampingan, begitu juga keluarga anak yang diduga terlibat karena mereka juga masih anak-anak,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya Ida Widayati pada Senin (19/10).

Ida menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait penanganan perkara agar sesuai prosedur. Pihak Polrestabe Surabaya sendiri masih menunggu hasil asesmen untuk langkah berikutnya.

“Saat ini, anak tersebut (terduga pelaku) menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Menur untuk pemeriksaan dan pendalaman kondisi psikologisnya. Nantinya, langkah penanganan selanjutnya akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan rekomendasi tenaga profesional,” tutur Ida.