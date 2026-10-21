Pemkot Surabaya Minta Masyarakat Tak Sebarkan Foto Pelaku Perundungan Anak Down Syndrome

JawaPos.com - Foto pelaku perundungan terhadap anak down syndrome, Z,10 hingga menyebabkan meninggal dunia di Kecamatan Rungkut, Surabaya, bermunculan di media sosial.

Foto pelaku berinisial, K,10 tahun itu ramai-ramai di bagikan oleh warganet. Komentar negatif pun ikut membanjir.

Menanggapi hal itu, Pemerintah Kota Surabaya meminta warga berhenti membagikan foto pelaku. Pasalnya, pelaku masih di bawah umur.

Kepala DP3APPKB Kota Surabaya Ida Widayati menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaku di bawah 12 tahun tidak bisa dipidana. Maka dari itu, anak tetap memiliki hak privasi yang tidak boleh dilanggar.

"Kami mohon ya ke teman-teman media atau masyarakat di seputaran rumahnya kah atau teman-teman di sekolah barangkali untuk tidak lagi menyebarluaskan identitas anak ini karena ini akan menjadi sanksi sosial seumur hidup untuk anaknya karena hal-hal yang seperti ini kan tidak bisa dihapus begitu ya," kata Ida dihubungi, Rabu (21/10/2026).

Ida menyampaikan meski menyandang sebagai anak berkebutuhan hukum (ABK), K tetap memiliki hak tumbuh kembang serta pendidikan yang lebih baik.

"Yang sekarang yang kita perlukan adalah bagaimana memberikan pendampingan psikologis kepada anak ini karena saya yakin pasti perlu dukungan ya, dukungan dari orang tuanya tentunya, dukungan dari pemerintah kota untuk mendorong anak ini bisa tumbuh kembang seperti anak-anak Surabaya pada umumnya," katanya.

Saat ini, Ida mengatakan bahwa pemerintah kota hadir juga berupaya untuk menghilangkan trauma kepada pelaku.

"Barang kali kita juga tidak tahu kan kenapa dia kok bisa sampai di tempat itu juga begitu kan," jelasnya.