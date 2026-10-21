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Ardini Pramitha
Rabu, 21 Oktober 2026 | 17.50 WIB

Bayi Usia 1 Hari Ditemukan di Rumah Warga Jalan Ploso Surabaya

Seorang bayi laki-laki berusia kurang dari satu hari ditemukan di rumah warga di Jalan Ploso Timur, Kecamatan Tambaksari, Rabu (21/10/2026). Untungnya, bayi tersebut ditemukan dalam kondisi selamat. (112).

JawaPos.com - Seorang bayi laki-laki berusia kurang dari satu hari ditemukan di rumah warga di Jalan Ploso Timur, Kecamatan Tambaksari, Rabu (21/10/2026). Untungnya, bayi tersebut ditemukan dalam kondisi selamat. 

Kabid Darloga BPBD Kota Surabaya Linda Novianti mengatakan bayi tersebut pertama kali ditemukan oleh saksi berinisial NDW,25. 

"Keterangan dari saksi, bayi tersebut ditemukan terbalut sarung dan kain di balkon lantai 2, pada pukul 02.45 WIB, dalam kondisi menangis dan tidak mengenakan pakaian," kata Linda.

Mendengar suara tangisan itu, saksi berusaha mengecek sumber suara dan mendapati sesuatu terbungkus dalam sarung. 

Saat dibuka, isinya seorang bayi tanpa mengenakan pakaian. Saksi langsung menghubungi 112 untuk meminta bantuan. 

"Dilakukan pemeriksaan oleh TGC Kedung Cowek, kondisi bayi dinyatakan sehat dan dalam keadaan baik. Selanjutnya dibawa RSUD Dr. Soetomo untuk dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut," katanya.

Sementata itu, Kapolsek Tambaksari Kompol Didik Tri Wahyudi, menambahkan, kondisi bayi saat ditemukan masih selamat.

“Petugas Polsek Tambaksari juga meminta keterangan pihak rumah dan lokasi awal ditemukan bayi tersebut,” imbuhnya.

Saat ini kejadian tersebut tengah dilakukan pendalaman lebih lanjut, termasuk memburu keberadaan pelaku pembuang bayi.


“Masih pendalaman. Kami mohon waktu, perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan,” tandas Kompol Didik.

Editor: Kuswandi
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