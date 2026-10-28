Rumah di Menteng Jakpus Terbakar, 31 Unit Damkar Dikerahkan

Ilustrasi kebakaran di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Rumah permanen di Jalan Menteng Jaya No.40, RT.16/RW.9, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, terbakar pada Selasa malam (27/10).
Sebanyak 31 unit pemadam kebakaran dengan 155 personil dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kejadian.
Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat Syarifudin menuturkan, laporan awal peristiwa tersebut diterima melalui layanan darurat 112 pada pukul 21.05 WIB.
"Unit meluncur pada pukul 21.06 WIB dan langsung tiba di lokasi kejadian pada pukul 21.09 WIB untuk melakukan penanganan cepat," ujar Syarifudin saat dikonfirmasi, Selasa (27/10).
Operasi pemadaman dimulai berselang satu menit setelah petugas tiba di lokasi, yakni tepat pukul 21.10 WIB.
Mengingat lokasi berada di kawasan padat aktivitas ibu kota, pengerahan kekuatan dilakukan secara masif untuk mencegah merembetnya api ke bangunan lain di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).
Petugas mencatat waktu lokalisir pada pukul 21.55 WIB, yang langsung dilanjutkan dengan tahap pendinginan pada pukul 21.56 WIB untuk memastikan tidak ada titik api tersisa yang berpotensi menyala kembali. Situasi akhir di lokasi dilaporkan berstatus kuning.
Hingga berita ini diturunkan, rincian terkait penyebab pasti kebakaran serta taksiran kerugian material masih dalam proses pendataan lebih lanjut. (*)
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