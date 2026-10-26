Permukiman Padat Tamansari Terbakar, 14 Rumah Hangus dan 39 KK Kehilangan Tempat Tinggal

JawaPos.com - Sebanyak 14 rumah tinggal ludes terbakar dalam insiden kebakaran hebat yang melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Keadilan, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, pada Senin (26/10) siang.

Peristiwa ini berdampak langsung pada 39 kepala keluarga (KK) atau lebih dari 100 jiwa yang kini kehilangan tempat tinggal.

Kobaran api dilaporkan mulai muncul sekitar pukul 12.00 WIB. Karena berdiri di atas kawasan yang sangat padat, api dengan cepat membesar dan mengancam bangunan-bangunan lain yang letaknya saling berdempetan.

Lurah Keagungan Sahat Marulitua Simorangkir menuturkan, saat insiden terjadi, warga sekitar bersama petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) serta perangkat kelurahan sempat berupaya memadamkan api secara manual.

"Seluruh warga bersama PPSU dan perangkat kelurahan berjibaku melakukan pemadaman sebisanya melalui penyiraman manual menggunakan ember," ujar Sahat di lokasi kejadian, Senin (26/10).

Menurut Sahat, kepadatan penduduk di kawasan tersebut membuat dampaknya cukup luas. Satu bangunan rumah di area ini bahkan kerap dihuni oleh empat KK atau lebih.

Petugas pemadam kebakaran dikabarkan tiba di lokasi sekitar 15 menit setelah laporan diterima. Api akhirnya berhasil dikendalikan dan dilanjutkan dengan proses pendinginan di lokasi kejadian.

"Alhamdulillah api bisa teratasi. Saat ini sudah masuk proses pendinginan," kata Sahat memastikan situasi kini sudah kondusif dan aman.

Meski menghanguskan belasan bangunan, Sahat memastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa nahas tersebut.