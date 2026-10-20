UNESA Libas UBAYA 6-0, UM Singkirkan UNITOMO di Semifinal Campus League Futsal 2026

JawaPos.com – Universitas Negeri Malang (UM) dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) bakal berebut gelar juara putra Campus League 2026 Futsal Regional Surabaya. Tiket final mereka amankan setelah sama-sama menang meyakinkan di semifinal yang berlangsung di GOR Pertamina ITS, Senin (19/10). UM menundukkan Universitas Dr Soetomo (Unitomo) dengan skor 2-0, sedangkan Unesa melibas Universitas Surabaya (Ubaya) enam gol tanpa balas.

UM memastikan kemenangan berkat dua gol Safikh Raihan Blemorray Setyawan. Menariknya, kedua gol tersebut lahir dari tendangan bebas pada menit ke-16 dan 24. Tertinggal dua gol, Unitomo mencoba bangkit pada babak kedua. Tekanan mereka bahkan meningkat pada 10 menit terakhir. Namun, kiper UM Ryo Dandy Fernanda berkali-kali menggagalkan peluang lawan hingga skor 2-0 bertahan sampai peluit panjang.

Di semifinal lainnya, Unesa tampil lebih tajam saat menghadapi Ubaya. Mochammad Iqbal Hidayatullah membuka keunggulan pada menit keempat. Ramzi Faiz Setiawan menggandakan skor pada menit ke-19, lalu Sabastian Resa Kurniawan menambah gol semenit kemudian. Unesa semakin tak terbendung setelah Windu Cikal Nugroho mencetak hat-trick pada menit ke-26, 37, dan 38. Kemenangan 6-0 itu mengantar Unesa ke final untuk menghadapi UM.

Meski baru pertama kali tampil di Campus League, Unesa datang dengan persiapan serius. Windu mengungkapkan, timnya telah berlatih selama dua bulan untuk menghadapi kompetisi tersebut. Setelah melewati semifinal, mereka kini fokus menjaga kekompakan dan mematangkan strategi jelang laga penentuan. “Kami berfokus ke chemistry antaranggota, bermain simpel, dan menyalakan semangat kolektivitas demi hasil terbaik,” ujar Windu.

Pelatih Unesa Achmad Rizky Widianto menyebut timnya masih perlu memperbaiki beberapa aspek permainan. Mulai dari powerplay, kualitas kiper, hingga efektivitas dribel, passing, dan penyelesaian akhir. Perbaikan itu menjadi penting karena UM dinilai memiliki keunggulan dalam kecepatan dan penyelesaian peluang. “Besok kami harus bisa pegang kendali dari tempo maupun bola,” kata Achmad, menjelaskan strategi yang akan disiapkan untuk menghadapi UM di final, Selasa (20/10).

Sementara itu, UM juga menunjukkan dominasinya di sektor putri. Mereka membantai Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan skor telak 9-0.

Nabila Wahidiyati membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan dua menit. Nathaniela Fetrikayana Putri kemudian mencetak hat-trick lewat gol pada menit kelima, 17, dan 38. Linggena Nirigi, Patrisia Iyai, Erviona Marshanda Audria, serta Isabela Maharani Mansawan turut menyumbang gol dalam kemenangan besar tersebut.

Meski menang sembilan gol tanpa balas, pelatih UM Arif Rahmat Hidayatulloh tidak ingin timnya cepat berpuas diri. Dia menyoroti regenerasi pemain sebagai salah satu hal yang perlu dievaluasi. Dari 17 pemain yang didaftarkan di Campus League 2026, hanya enam yang berstatus pemain senior. Selebihnya merupakan mahasiswa baru. Karena itu, proses adaptasi dan pengembangan pemain menjadi perhatian agar performa tim tetap terjaga.