Truk Box Bermuatan Sarung Jok Terguling di Tol Sumo Usai Alami Pecah Ban Belakang

Petugas melakukan pengamanan jalur usai truk box pengangkut sarung jok terguling di ruas Jalan Tol Sumo, tepatnya di KM 721 B, Rabu (14/10). (Ditlantas Polda Jatim)
JawaPos.com - Kecelakaan tunggal terjadi di ruas Jalan Tol Surabaya-Mojokerto (Sumo), tepatnya di KM 721 B, Rabu (14/10) siang sekitar pukul 11.20 WIB.
Satu unit truk box pengangkut sarung jok terguling hingga menutup lajur kanan usai mengalami insiden pecah ban belakang saat melintas dari arah Surabaya menuju Mojokerto.
Kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut merupakan Isuzu Truck Box berwarna putih dengan nomor polisi L-8147-BL. Truk tersebut dikemudikan oleh Achmad Reza Saputra (38), warga Mulyorejo Tengah, Kota Surabaya.
Kanit PJR Jatim III Ditlantas Polda Jatim, AKP Sudirman, membenarkan peristiwa kecelakaan tunggal yang dialami truk muatan sarung jok tersebut.
Sudirman menjelaskan, kronologi kejadian bermula saat kendaraan Isuzu Elf Box yang masuk melalui Gerbang Tol Waru Gunung menuju Gerbang Tol Penompo Mojokerto itu melaju dari arah timur ke barat di lajur kiri dengan kecepatan sedang.
"Setibanya di TKP KM 721 jalur B ruas Tol Sumo, kendaraan mengalami pecah ban kiri belakang sehingga pengemudi hilang kendali, oleng ke kanan, berputar, dan terguling," ujar Sudirman saat dikonfirmasi JawaPos.com.
Sudirman menambahkan, posisi terakhir truk usai melintir dan terguling membentang di lajur kanan dengan posisi kendaraan menghadap ke arah timur.
Beruntung, saat insiden kecelakaan tersebut terjadi, arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian dalam kondisi lancar, sehingga tidak sampai memicu tabrakan beruntun dari kendaraan lain di belakangnya.
Petugas PJR Jatim III bersama tim pengelola jalan tol yang tiba di lokasi segera melakukan pengamanan jalur dan mengevakuasi badan kendaraan, agar lajur jalan tol dapat kembali dilintasi secara aman.
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Jawa Pos
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