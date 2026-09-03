Pesawat yang Ditumpangi Ari Lasso Pecah Ban, Emergency Landing di Makassar 

Penyanyi Ari Lasso. (Instagram @ari_lasso)
JawaPos.com - Penyanyi Ari Lasso mengalami momen menegangkan saat menumpang pesawat Garuda Indonesia rute Jakarta–Makassar. Pesawat GA604 yang membawanya dilaporkan mengalami gangguan pada bagian roda atau ban setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta dan akhirnya melakukan pendaratan darurat di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar.
Ari Lasso mengungkapkan rasa syukurnya karena pesawat berhasil mendarat dengan selamat. Melalui pernyataannya di media sosial, mantan vokalis Dewa 19 itu memberikan apresiasi kepada kapten dan kopilot yang dinilainya berhasil menangani situasi menegangkan tersebut dengan sangat baik.
"Puji Tuhan all good safe n sound," tulis Ari Lasso.
Menurut Ari, kondisi pesawat saat akan mendarat memang cukup mengkhawatirkan karena roda bagian kanan tidak berfungsi secara maksimal. Meski demikian, proses pendaratan berlangsung dengan sangat mulus hingga para penumpang nyaris tidak merasakan adanya situasi darurat.
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"Salut dan respek untuk Kapten n CoPilot Garuda GA 604 Jakarta-Makassar pagi tadi yang dengan keahlian tinggi berhasil melakukan pendaratan yang nyaris seperti tidak terjadi apa-apa dengan kondisi roda kanan tidak berfungsi maksimal," ungkap Ari.
Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA604 dilaporkan mengalami masalah pada ban setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Gangguan tersebut membuat penerbangan harus mendapat penanganan khusus saat akan melakukan pendaratan di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar.
Situasi darurat itu juga terlihat dari kesiapan petugas di bandara. Ari Lasso menyebut, sejumlah peralatan pendukung telah disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi saat pesawat menyentuh landasan.
Ari Lasso secara khusus memberikan apresiasi kepada ground crew Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang telah bersiap menyambut kedatangan pesawat. Sejumlah kendaraan pendukung, termasuk mobil pemadam kebakaran, tampak telah berada dalam posisi siaga.
"Salut juga untuk Ground Crew Bandara Hasanudin yang tampak telah siap 'menyambut pendaratan' dengan berbagai peralatan pendukung hingga mobil pemadam yang tampak standby," lanjutnya.
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Jawa Pos
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