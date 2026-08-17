Mobil Tabrak Truk Muatan Gas di Tol Sumo, Penumpang Anak Meninggal Dunia 

JawaPos.com - Sebuah mobil Honda Brio bernomor Polisi L 1087 RT yang membawa empat penumpang menabrak truk bermuatan gas di KM 737 +200/B ruas Jalan Tol Surabaya-Mojokerto, Minggu (16/7) pukul 22.00 WIB. Satu

Kecelakaan itu mengakibatkan penumpang anak-anak bernama Gibran meninggal dunia.

Kanit PJR Polda Jatim AKP Sudirman menjelaskan kecelakaan itu bermula saat truk bernomor polisi M 8604 UV yang dikemudikan Ahis Amirul melaju dari Dupak tujuan Driyorejo.

"Setibanya di lokasi kejadian. Truk tiba-tiba ditabrak mobil Honda Brio yang dikemudikan Hafidz," kata Sudirman, Senin (17/8).

Tabrakan itu menimbulkan percikan api hingga kedua kendaraan mengalami kebakaran. Bahkan mobil Brio hangus total.

"Kecelakaan terjadi diduga karena pengemudi Honda Brio mengantuk hingga terjadi kecelakaan lalu lintas," jelasnya.

Kecelakaan itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia, satu luka berat dan dua orang luka ringan.

Berikut Data Korban Meninggal Dunia Gibran, laki-laki, 5 tahun, asal Kota Baru Driyorejo. (Penumpang Honda Brio)

Data korban luka-luka