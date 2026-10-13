DPRD Minta Pemkot Surabaya Benahi Sarana Prasarana Sekolah, Jangan Tunggu Viral

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com – Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafi'i meminta Pemkot Surabaya membenahi sistem pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di Surabaya.
Perbaikan tidak harus menunggu laporan langsung kepada wali kota atau viral di media sosial.
Sorotan itu mencuat setelah terungkap kondisi SDN Semolowaru IV Surabaya yang memiliki 12 rombongan belajar (rombel), tetapi hanya ditunjang delapan ruangan, sehingga sejumlah siswa terpaksa belajar lesehan di perpustakaan tanpa kursi.
Menurutnya kerusakan fasilitas sekolah semestinya dapat ditangani melalui mekanisme pemeliharaan yang terencana.
Terlebih, sektor pendidikan mendapatkan alokasi anggaran yang besar dalam APBD Surabaya.
Persoalan bangku sekolah yang rusak hingga membuat siswa harus belajar dengan posisi tidak nyaman menunjukkan perlunya evaluasi terhadap penanganan sarana dan prasarana pendidikan.
Dia mengapresiasi langkah Wali Kota Surabaya yang membuka saluran pengaduan langsung bagi masyarakat.
Namun, penyelesaian persoalan melalui laporan langsung kepada kepala daerah dinilai tidak boleh menggantikan mekanisme kerja organisasi perangkat daerah (OPD).
”Kami terus terang memberikan penghargaan kepada Pak Wali Kota yang membuka hotline langsung kepada warganya. Namun, persoalan seperti bangku sekolah yang rusak dan tidak segera diperbaiki ini perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Imam, Selasa (13/10).
Imam menyebut, berdasarkan informasi yang diketahuinya, perbaikan sejumlah sekolah di Surabaya masih masuk dalam daftar antrean atau waiting list.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!
Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022