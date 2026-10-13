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Ardini Pramitha, ARM
Rabu, 14 Oktober 2026 | 00.39 WIB

DPRD Minta Pemkot Surabaya Benahi Sarana Prasarana Sekolah, Jangan Tunggu Viral

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i. (Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com – Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafi'i meminta Pemkot Surabaya membenahi sistem pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di Surabaya.

Perbaikan tidak harus menunggu laporan langsung kepada wali kota atau viral di media sosial. 

Sorotan itu mencuat setelah terungkap kondisi SDN Semolowaru IV Surabaya yang memiliki 12 rombongan belajar (rombel), tetapi hanya ditunjang delapan ruangan, sehingga sejumlah siswa terpaksa belajar lesehan di perpustakaan tanpa kursi.

Menurutnya kerusakan fasilitas sekolah semestinya dapat ditangani melalui mekanisme pemeliharaan yang terencana. 

Terlebih, sektor pendidikan mendapatkan alokasi anggaran yang besar dalam APBD Surabaya.

Persoalan bangku sekolah yang rusak hingga membuat siswa harus belajar dengan posisi tidak nyaman menunjukkan perlunya evaluasi terhadap penanganan sarana dan prasarana pendidikan.

Dia mengapresiasi langkah Wali Kota Surabaya yang membuka saluran pengaduan langsung bagi masyarakat. 

Namun, penyelesaian persoalan melalui laporan langsung kepada kepala daerah dinilai tidak boleh menggantikan mekanisme kerja organisasi perangkat daerah (OPD).

”Kami terus terang memberikan penghargaan kepada Pak Wali Kota yang membuka hotline langsung kepada warganya. Namun, persoalan seperti bangku sekolah yang rusak dan tidak segera diperbaiki ini perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Imam, Selasa (13/10). 

Imam menyebut, berdasarkan informasi yang diketahuinya, perbaikan sejumlah sekolah di Surabaya masih masuk dalam daftar antrean atau waiting list. 

Editor: Bayu Putra
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