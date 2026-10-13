Siswa SDN Semolowaru IV Surabaya Belajar Lesehan di Lantai, Eri Cahyadi Minta Maaf

Siswa SDN Semolowaru IV/614 harus belajar menggunakan bangku yang tidak layak, bahkan sebagian harus belajar dengan cara lesehan di perpustakaan karena tidak kebagian ruang kelas. (Instagram @ericahyadi_)
JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta maaf secara terbuka, setelah mendapati siswa SDN Semolowaru IV Surabaya harus belajar lesehan di perpustakaan akibat keterbatasan ruang kelas dan fasilitas belajar.
Kondisi tersebut menjadi sorotan setelah Eri melakukan inspeksi ke sekolah tersebut pada Rabu (7/10).
Di sekolah itu, ia menemukan ketimpangan antara jumlah rombongan belajar dan ketersediaan ruang kelas yang membuat kegiatan belajar mengajar belum bisa berlangsung secara ideal.
SDN Semolowaru IV memiliki 12 rombongan belajar, tetapi hanya ditunjang delapan ruang kelas.
Akibatnya, empat rombongan belajar harus mengikuti pembelajaran pada siang hari. Sementara itu, perpustakaan turut digunakan sebagai ruang belajar meski tidak dilengkapi bangku, sehingga siswa terpaksa duduk lesehan.
Eri mengakui kondisi tersebut masih terjadi di sekolah negeri yang berada di bawah naungan Pemerintah Kota Surabaya.
Dia menyayangkan belum terpenuhinya fasilitas dasar pendidikan yang semestinya mendukung kenyamanan siswa selama mengikuti pembelajaran.
“Saya minta maaf karena masih ada gedung pendidikan negeri di Surabaya yang kondisinya seperti ini, padahal berada di bawah naungan Pemerintah Kota Surabaya. Fasilitas ini akan berpengaruh terhadap prestasi anak-anak. Ini anak-anak Surabaya, prestasinya harus bagus,” ujar Eri, Selasa (13/10).
Persoalan di SDN Semolowaru IV sekaligus menjadi perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sekolah negeri di Surabaya.
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Eri meminta Dinas Pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi sarana dan prasarana sekolah, termasuk kebutuhan ruang kelas dan kamar mandi.
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