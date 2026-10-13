Semburan di Samping Tol Dupak Surabaya Dipastikan Bukan Lumpur, Tetapi Pipa Air Bocor

JawaPos.com - Insiden semburan terjadi di samping Tol Dupak, Kelurahan Asemrowo, Selasa (13/10/2026) ternyata berasal dari pipa air yang bocor, bukan lumpur.
Hasil pengecekan yang dilakukan BPBD Surabaya, Tim Teknis PAM Surya Sembada, pipa berdiameter 800 milimeter yang bocor itu ternyata milik PT Petrokimia Gresik.
Hal itu disampaikan oleh Manajer Tata Usaha dan Humas Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya, Louis Andilun.
"Kami sampaikan bahwa kebocoran tersebut bukan dari pipa kami, pipa tersebut merupakan pipa dari PT Petrokimia Gresik. Kami berhasil konfirmasi bahwa pipa tersebut pipa milik mereka," Louise di lokasi.
Dengan demikian, proses perbaikam akan dikerjakan sepenuhnya dari pihak Petrokimia.
Sementara itu, Ketua Tim Operasi Kedaruratan BPBD Kota Surabaya Arif Sunandar menjelaskan memang air yang keluar sempat berwarna keruh seperti lumpur.
Hal itu karena di lokasi kejadian sedang ada proses pengerjaan pembuatan Rumah Pompa Banjir oleh DSDABM, sehingga tanah galian di sekitar lokasi ikut terbawa aliran air bertekanan.
“Sekitar setengah jam setelah kejadian, airnya sudah kelihatan bersih dan sudah tidak menyembur keras,” jelas Arif, Selasa (13/10).
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