2 Pekerja Terjepit Tumpukan Besi di Ngagel Surabaya, Dilarikan ke RSUD Dr Soetomo

JawaPos.com - Dua orang pekerja dilaporkan terjepit tumpukan besi di sebuah gudang Jalan Ngagel Nomor 53 Surabaya, Selasa (13/10) pagi sekitar pukul 09.23 WIB.

Kedua pekerja yang diketahui berinisial UA,27, dan S,38, langsung dilarikan ke RSUD dr Soetomo untuk mendapat perawatan.

Kepala BPBD Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan, saat petugas tiba, korban dalam keadaan sadar dan terjepit tumpukan besi. "Petugas tiba langsung melakukan asesmen untuk mengevakuasi korban," kata Irvan.

Hasilnya, proses evakuasi dilakukan dengan menggunakan alat Hoist Crane guna mengangkat atau memindahkan tumpukan besi.

Akibat kejadian itu, korban berinisial UA asal Tanggulangin, Sidoarjo itu mengalami luka kaki kanan, bengkak mata kaki kiri, dan abrasi lutut sebelah kiri, sedangkan S warga Sampang mengalami bengkak kaki sebelah kanan.