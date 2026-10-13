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Ardini Pramitha
Selasa, 13 Oktober 2026 | 19.32 WIB

2 Pekerja Terjepit Tumpukan Besi di Ngagel Surabaya, Dilarikan ke RSUD Dr Soetomo

BPBD Surabaya mengevakuasi pekerja yang terjepit tumpukan besi di gudang Jalan Ngagel, Selasa (13/10/2026). (112) - Image

BPBD Surabaya mengevakuasi pekerja yang terjepit tumpukan besi di gudang Jalan Ngagel, Selasa (13/10/2026). (112)

JawaPos.com - Dua orang pekerja dilaporkan terjepit tumpukan besi di sebuah gudang Jalan Ngagel Nomor 53 Surabaya, Selasa (13/10) pagi sekitar pukul 09.23 WIB. 

Kedua pekerja yang diketahui berinisial UA,27, dan S,38, langsung dilarikan ke RSUD dr Soetomo untuk mendapat perawatan. 

Kepala BPBD Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan, saat petugas tiba, korban dalam keadaan sadar dan terjepit tumpukan besi. "Petugas tiba langsung melakukan asesmen untuk mengevakuasi korban," kata Irvan. 

Hasilnya, proses evakuasi dilakukan dengan menggunakan alat Hoist Crane guna mengangkat atau memindahkan tumpukan besi.

Akibat kejadian itu, korban berinisial UA asal Tanggulangin, Sidoarjo itu mengalami luka kaki kanan, bengkak mata kaki kiri, dan abrasi lutut sebelah kiri, sedangkan S warga Sampang mengalami bengkak kaki sebelah kanan.

"Setelah berhasil dievakuasi, selanjutnya kedua korban dibawa ke RSUD Dr. Soetomo menggunakan TGC Pusat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, dan sudah didampingi pihak keluarga masing-masing," tandasnya. 

Editor: Bayu Putra
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