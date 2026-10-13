Mengenal Teknologi Reverse Osmosis sebagai Pilihan Pengolahan Air Minum Isi Ulang

Ilustrasi: Proses isi ulang galon air minum. (Istimewa)
JawaPos.com – Perkembangan teknologi pengolahan air minum menghadirkan beragam metode untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari proses penyaringan hingga penggunaan teknologi membran.
Salah satu teknologi yang digunakan dalam pengolahan air adalah Reverse Osmosis (RO).
Menurut penjelasan Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), RO sendiri merupakan teknologi pengolahan air yang menggunakan tekanan untuk melewatkan air melalui membran semipermeabel.
Membran ini membantu memisahkan air dari berbagai zat terlarut, termasuk garam dan sejumlah kontaminan, sehingga karakteristik air hasil pengolahan berbeda dari air baku.
Dalam prosesnya, tekanan diberikan untuk mendorong air melewati membran, sementara sebagian zat terlarut tertahan dan terkonsentrasi pada aliran air sisa.
Kemampuan RO dalam mengurangi kontaminan bergantung pada jenis membran, kualitas air baku, serta kondisi dan pengoperasian sistem pengolahan.
Salah satu karakteristik air hasil RO adalah kandungan mineral terlarut yang dapat menjadi sangat rendah, bergantung pada sistem yang digunakan. Kondisi ini juga dapat memengaruhi rasa air.
Namun, rendahnya kandungan mineral bukan satu-satunya indikator keamanan air minum. Kualitasnya tetap perlu dipastikan melalui pengendalian proses, pemeliharaan peralatan, dan pengujian sesuai standar yang berlaku.
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Teknologi RO kini menjadi salah satu pilihan dalam pengolahan air minum, termasuk pada layanan air minum isi ulang.
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