Wagub Emil Sebut Bayi 28 Hari yang Meninggal saat Dirawat di NICU, Ada Infeksi Saluran Pencernaan

JawaPos.com - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengungkap penyebab seorang bayi berusia 28 hari bernama Alena, meninggal dunia akibat infeksi saluran pencernaan.

Alena berpulang pada Minggu (11/10), usai diduga diberi telur mentah. Alena sempat menjalani perawatan di neonatal intensive care unit (NICU) RSU dr Soetomo sejak Kamis (9/10).

"Informasi yang saya terima, pasien mengalami infeksi saluran pencernaan. Adapun hubungan sebab-akibat antara kondisi tersebut dan makanan yang dikonsumsi, seyogyanya disampaikan oleh pihak medis yang berwenang," ungkap Emil.

Menurutnya, begitu masuk ke dalam NICU, Alena sudah mendapatkan penanganan intensif dari RSU dr Soetomo, serta pemantauan dari tenaga medis.

"Setelah tiga hari diupayakan penanganan, pasien meninggal dunia. Kami memahami kondisi keluarga yang sedang berduka dan memohon agar mereka diberikan waktu untuk beristirahat dan menenangkan diri," jelasnya.

Orang nomor dua di Provinsi Jawa Timur juga membantah kabar perihal keterlambatan tindakan, dari RSU dr Soetomo sampai menyebabkan nyawa Alena tidak tertolong.

"Pasien sudah masuk NICU sejak siang hari. Saya baru mendapatkan informasi tersebut sekitar pukul 18.00 WIB. Artinya, ketika saya berkomunikasi dengan pihak keluarga dan mengecek ke RSUD Dr. Soetomo, pasien sudah mendapatkan penanganan," tuturnya.

"Ibu direktur juga mengonfirmasi bahwa pasien telah diterima sejak malam, setelah datang ke IGD sekitar pukul 10.00 WIB, kemudian masuk NICU sekitar pukul 11.00 WIB tanpa intervensi dari saya. Artinya, sistem sudah berjalan sebagaimana mestinya," imbuh Emil.