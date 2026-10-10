Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao: Emil Audero Jadi Andalan Usai Bawa Indonesia Juara!

Emil Audero berpeluang tampil saat Rayo Vallecano menjamu Athletic Bilbao di La Liga, Sabtu malam. (Istimewa)
JawaPos.com - Rayo Vallecano akan menjamu Athletic Bilbao pada pekan kedelapan La Liga 2026/2027 di Stadion Vallecas, Sabtu (10/10/2026) malam WIB.
Pertandingan ini menarik perhatian pendukung sepak bola Indonesia karena kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, berpeluang kembali tampil bersama Rayo Vallecano setelah membawa skuad Garuda menjuarai FIFA ASEAN Championship 2026.
Laga Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao dijadwalkan berlangsung mulai pukul 19.00 WIB.
Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif untuk menjaga persaingan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Spanyol tersebut.
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Rayo memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Sementara itu, Athletic Bilbao datang dengan keinginan memperbaiki hasil setelah meraih dua hasil imbang dalam pertandingan liga sebelumnya.
Sorotan juga tertuju kepada Audero yang tengah menikmati momentum positif bersama Timnas Indonesia.
Kiper yang bergabung dengan Rayo melalui status pinjaman dari Como 1907 tersebut diharapkan mampu melanjutkan penampilan apiknya di level klub.
Audero menjadi salah satu pemain penting dalam keberhasilan Indonesia meraih gelar FIFA ASEAN Championship 2026.
Pada partai final melawan Thailand, Indonesia bermain imbang 2-2 sebelum memastikan gelar juara melalui adu penalti dengan kemenangan 4-2.
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