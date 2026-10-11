Prioritas Kapolda Jatim Irjen Dekananto: Berantas Pengedaran Obat Keras Daftar G

Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono (kanan) saat dilantik di Mabes Polri pada Jumat (9/10) (Istimewa)
JawaPos.com - Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono memprioritaskan pemberantasan peredaran obat keras daftar G sebagai salah satu upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di kalangan remaja.
"Salah satu atensi saya adalah peredaran obat keras daftar G. Saya pastikan Jawa Timur harus bersih dari obat-obatan tersebut karena penyalahgunaannya dapat menjadi salah satu pemicu kenakalan remaja, tawuran, dan gangguan kamtibmas lainnya," kata Dekananto di Mapolda Jatim, Surabaya, Minggu (11/10).
Ia mengatakan penyalahgunaan obat keras menjadi perhatian karena dinilai berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi generasi muda serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Berdasarkan data Polda Jawa Timur, Direktorat Reserse Narkoba bersama polres jajaran menyita 1.079.746 butir obat keras dalam pengungkapan kasus narkoba sepanjang Juli hingga September 2026.
Sebelumnya, dalam laporan pengungkapan kasus sepanjang semester pertama 2026 yang disampaikan pada Juni, Polda Jatim mencatat penyitaan 3.653.382 butir obat keras berbahaya.
Berdasarkan kedua laporan tersebut, jumlah obat keras yang disita sepanjang Januari hingga September 2026 mencapai lebih dari 4,7 juta butir.
Selain pemberantasan peredaran obat keras, Dekananto berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang humanis dan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik maupun masukan terhadap kinerja Polda Jatim.
"Apabila saya dan seluruh jajaran Polda Jawa Timur melakukan hal-hal yang kurang berkenan atau kurang tepat dalam bertindak, saya mohon dimaafkan dan diberikan koreksi. Kami akan merespons dan menindaklanjuti masukan tersebut," katanya.
Dekananto juga menyatakan akan melanjutkan berbagai program yang telah dijalankan Kapolda Jatim sebelumnya, Irjen Pol Nanang Avianto, guna menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian di Jawa Timur.
"Banyak hal positif yang sudah diperkuat dan ditinggalkan oleh Irjen Pol Nanang Avianto untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Jawa Timur. Tentu saya akan melanjutkan hal-hal positif tersebut," ujarnya.
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