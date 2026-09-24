Ketum PERALMUNI Profesor Gatot Soegiarto Sebut Penyakit Autoimun Dipengaruhi Faktor Lingkungan

JawaPos.com - Profesor Gatot Soegiarto menjadi Ketua Umum Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia (PERALMUNI) periode 2026-2029.

Dia terpilih dalam acara 11th National Conggres Indonesian Society of Allergy and Immunology dan PIT PERALMUNI Immunofestival 2026 dengan tema Unity in Diversity di Bali.

”Saya akan melanjutkan dan mempertahankan apa yang sudah dilakukan dan dicapai ketua umum sebelumnya, dan menggapai beberapa target yang mungkin belum tercapai dan masih harus diperjuangkan bersama,” kata Prof. Gatot yang merupakan Konsultan Alergi Imunologi Klinik di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

Menurut dia, penderita penyakit alergi dan imunologi, termasuk penderita penyakit autoimun itu seperti fenomena gunung es.

Dia menyatakan, banyak faktor yang mempengaruhi seperti underdiagnosis karena tidak dipahami sebagai penyakit imunologis, banyak yang didiagnosis sebagai penyakit kategori lain, banyak yang belum dan tidak mau berobat karena mengkhawatirkan adanya stigma.

”Kami ingin memberikan pelayanan dengan kualitas yang lebih baik, lebih memuaskan, dan manusiawi, kepada para penyintas penyakit autoimun. Kami juga ingin menghindari adanya overdiagnosis penyakit autoimun,” jelas mantan pejabat Kepala Divisi Alergi-Imunologi Klinis Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini.

Prof. Gatot menjelaskan, selain faktor genetik, faktor lingkungan menjadi salah satu penyebab semakin banyaknya penyakit autoimun.

Faktor genetik bisa menjadi dasar adanya kerentanan, namun kondisi lingkungan yang tidak sehat seperti pemanasan global, perubahan iklim, polusi udara, lingkungan pro-inflamatorik, pola perilaku tertentu (kepribadian tipe A, stress, kurang tidur) dan konsumsi makanan yang pro-inflamatorik, termasuk penggunaan antibiotika yang tidak tepat, juga bisa menjadi pendorong munculnya manifestasi penyakit.