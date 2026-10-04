Jasa Raharja Serahkan Santuan Kepada Korban KM Virgo di Jawa Timur, Ahli Waris Dapat Rp 50 Juta

PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Utama Jawa Timur menyerahkan santunan kepada tiga ahli waris korban KM Virgo Transport 8 di Surabaya, Sidoarjo dan Jombang, Sabtu (3/10). (Humas PT Jasa Raharja)
JawaPos.com - PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Utama Jawa Timur menyerahkan santunan kepada tiga ahli waris korban KM Virgo Transport 8 di Surabaya, Sidoarjo dan Jombang, Sabtu (3/10).
Santunan itu diserahkan langsung oleh Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin, bersama Kepala PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Utama Jawa Timur, Dwi Sasono.
Tiga korban yang telah teridentifikasi tersebut adalah almarhum Yudhiarisandi, almarhum Yudis Tri Kurniawan, dan almarhum Gondham Prakoso.
Masing-masing ahli waris menerima santunan meninggal dunia sebesar Rp 50 juta, sehingga total santunan yang diserahkan dalam kegiatan tersebut mencapai Rp 150 juta.
Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh keluarga korban.
Baca Juga:Operasi Penyelaman Pencarian Korban KM Virgo Dihentikan, Fokus Permukaan dan Pesisir Pantai
“Santunan ini tentu tidak dapat menggantikan kehilangan orang yang dicintai, namun kami berharap dapat menjadi bentuk kehadiran dan dukungan negara bagi keluarga yang sedang menghadapi masa duka,” ujar Muhammad Awaluddin.
Menurutnya, penyerahan santunan secara langsung menjadi bagian dari komitmen Jasa Raharja untuk memastikan hak korban dan keluarga dipenuhi secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan.
Kepala PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Utama Jawa Timur Dwi Sasono menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan percepatan pelayanan melalui koordinasi dan verifikasi data secara paralel bersama seluruh pihak terkait.
Menurutnya, pelayanan santunan dilakukan segera setelah identitas korban dan ahli waris dinyatakan valid.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan
Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens
Prediksi Skor Kroasia vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Redam Tuan Rumah
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022