Berlaku 12 Oktober 2026, Tarif Tiket KA Khusus di Daop 8 Surabaya Naik Hingga Rp 60 Ribu

JawaPos.com - Tiket kereta api dengan tarif khusus di wilayah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya mengalami penyesuaian mulai 12 Oktober 2026.

Kenaikan tarif tersebut berkisar Rp 10.000 hingga Rp 60.000, bergantung pada kelas pelayanan, relasi perjalanan, dan kereta api yang dipilih penumpang.

Pada kelas Eksekutif, kenaikan tarif berada di kisaran Rp 10.000 hingga Rp 60.000, sedangkan kelas Ekonomi mengalami kenaikan sebesar Rp 10.000 hingga Rp 55.000.

Dengan adanya perubahan tersebut, tarif khusus kereta api setelah penyesuaian akan berada pada rentang Rp45.000 hingga Rp360.000 untuk kelas Eksekutif. Sementara itu, tarif kelas Ekonomi berkisar Rp35.000 hingga Rp205.000.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, mengatakan penyesuaian tarif perlu diketahui masyarakat sebelum melakukan pemesanan tiket.

Pelanggan diimbau untuk mengecek kembali harga tiket sesuai tujuan dan layanan kereta api yang akan digunakan.

“Kami menyampaikan informasi penyesuaian Tarif Khusus ini agar pelanggan dapat mengetahui perubahan tarif sebelum melakukan pemesanan tiket. Dengan informasi yang tersedia sejak awal, pelanggan dapat mempertimbangkan pilihan perjalanan dan menyesuaikan rencana perjalanannya,” ujar Mahendro.

Menurutnya, tarif khusus merupakan skema harga yang tersedia untuk relasi dan layanan kereta api tertentu.

Berbeda dengan tarif reguler, fasilitas ini memiliki ketentuan tersendiri, termasuk waktu pembelian dan kuota tempat duduk yang tersedia.