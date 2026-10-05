KAI Tambah Satu Posisi Komisaris, Diisi oleh Aktivis Serikat Pekerja Ristadi

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI resmi mengangkat Ristadi sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero). Dengan masuknya aktivis serikat pekerja tersebut, saat ini jajaran komisaris PT KAI berjumlah 8 orang, dari sebelumnya 7 pejabat.

Executive Vice President Corporate Secretary, Wisnu Pramudyo menyampaikan bahwa pengangkatan Ristadi telah sesuai salinan keputusan para pemegang saham perusahaan perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Nomor 410 Tahun 2026 dan Nomor SK.141/DI-DAM/DU/2026 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia.

"Mengangkat Sdr. Ristadi sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta ApiIndonesia," tulis KAI dalam keterbukaan informasi, dikutip Senin (5/10).

Wisnu menegaskan, tidak terdapat dampak material terhadap perseroan atas informasi dimaksud.

Perseroan akan tetap menjalankan kegiatan usahanya dengan tetap memperhatikan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan demikian, berikut susunan jajaran komisaris dan direksi PT KAI terbaru, mulai 1 Oktober 2026.

Komisaris Komisaris Utama: Said Aqil Siroj

Komisaris: Arnanto

Komisaris: Raizal Arifin

Komisaris: Endang Tirtana

Komisaris: Diah Natalisa

Komisaris: Mohamad Risal Wasal

Komisaris: I Wayan Sugiri

Komisaris: Ristadi