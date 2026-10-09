Hujan Ringan Diprakirakan Guyur Sejumlah Daerah di Jatim pada 9 Oktober 2026

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda memprakirakan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan yang bakal mengguyur sejumlah kabupaten dan kota di Jatim pada Jumat (9/10).

Beberapa daerah yang berpotensi dilanda hujan hari ini adalah Kota Batu, Kota Malang, Kota Madiun, Lumajang, dan Magetan.

Masyarakat yang berencana beraktivitas di luar ruangan pada siang hingga sore hari, disarankan untuk mulai menyiapkan payung atau jas hujan.

Meski sejumlah daerah diprakirakan mulai diguyur hujan, BMKG Juanda mencatat hawa panas masih belum sepenuhnya hengkang dari Jatim. Kota Mojokerto tercatat sebagai wilayah paling panas di Jatim dengan suhu udara maksimum diprakirakan menembus angka 36 derajat Celsius.

Suhu yang tergolong sangat panas, yakni menyentuh batas 34 derajat Celsius juga masih akan menyengat warga di wilayah Kota Madiun, Surabaya, Jombang, Bojonegoro, dan Ngawi.