Tol Prosiwangi Segmen Gending-Paiton Bertarif Mulai 14 Oktober, Berikut Retribusinya

JawaPos.com - Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi) Segmen Gending-Paiton akan dioperasikan dengan tarif mulai 14 Oktober pukul 00:00 WIB. Pemberlakuan tarif pada jalan tol sepanjang 24,08 kilometer itu merupakan kelanjutan dari masa uji coba sosialisasi tanpa tarif yang telah berjalan dengan lancar.

Keputusan penetapan tarif tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7683/KPTS/Mn/2026 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Prosiwangi Segmen Gending-Simpang Susun (SS) Kraksaan-SS Paiton.

Adapun rincian besaran tarif tol pada Jalan Tol Prosiwangi Segmen Gending-Paiton untuk masing-masing golongan kendaraan yang berlaku untuk dua arah adalah sebagai berikut:



A. Gending - SS Kraksaan

Golongan I: Rp16.000

Golongan II: Rp24.000

Golongan III: Rp24.000

Golongan IV: Rp32.000

Golongan V: Rp32.000