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Rabu, 7 Oktober 2026 | 01.44 WIB

Peringati HUT Ke-81 Jatim, Dispendik Bikin Program Servis Gratis 8.100 Motor oleh Siswa SMK

Ilustrasi siswa SMK memperbaiki motor. (Istimewa) - Image

Ilustrasi siswa SMK memperbaiki motor. (Istimewa)

JawaPos.com - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyiapkan layanan servis gratis untuk 8.100 unit sepeda motor. Kegiatan ini digelar dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur pada 12 Oktober.

Menariknya ribuan kendaraan tersebut tidak akan masuk ke bengkel resmi biasa. Melainkan dikerjakan langsung oleh tangan-tangan terampil siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan Teknik Sepeda Motor (TSM) se-Jawa Timur.

Program ini dijadwalkan berlangsung serentak pada Kamis (8/10) mendatang dan dimulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini di 350 bengkel SMK maupun mitra industri yang berpartisipasi di berbagai daerah.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai mengungkapkan kegiatan ini bukan sekadar charity membagikan layanan gratis. Lebih dari itu, momentum ini menjadi panggung pembuktian nyata atas kualitas dan kompetensi yang dimiliki siswa vokasi.

 "Terima kasih banyak para kepala sekolah, anak-anakku semua, juga mitra dari DUDIKA (Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja). Terima kasih atas partisipasinya untuk memberikan pendidikan berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat melalui layanan servis gratis sepeda motor," ujar Aries, Selasa (6/10).

Editor: Diar Candra
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