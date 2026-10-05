Bermodal Isyarat "Sst", Komplotan Curanmor Lintas Wilayah Dibongkar Kapolrestabes Surabaya

Polrestabes Surabaya hadiahi timah panas kepada tiga pelaku residivis curanmor karena melawan saat ditangkap. (Dok: tangkapan layar instagram @luthfie.daily)
JawaPos.com - Modus operandi 3 residivus komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) lintas wilayah di Jawa Timur, berjalan begitu rapi.
Hanya bermodalkan kode "sst", para pelaku membawa kabur sepeda motor tidak hanya di Kota Surabaya, tapi juga luar daerah sebanyak 36 TKP.
Cara kerja mereka dibongkar Kapolrestabes Surabaya, Kombespol Luthfie Sulistiawan dalam proses interogasi, yang diunggah melalui akun media sosial pribadi, luthfie.daily, Senin (5/10).
3 pelaku yang diamankan yakni MSF, 24, warga Jalan Mojo Kidul, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, OCK,28, asal Jalan Tanggul Gambirono, Desa Krajan, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, dan AL, 27, warga Jalan H Syukur, Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.
Mirisnya ketiga tersangka tersebut memiliki catatan panjang, dalam dunia kriminal. Mereka bahkan juga kerap keluar masuk jeruji besi.
Ketiganya terpaksa dilumpuhkan oleh petugas, dengan timah panas. Tampak dalam video itu menunjukkan betis masing masing pelaku telah diperban, sesudah menerima penanganan medis.
Di depan orang nomor satu di jajaran kepolisian Kota Pahlawan, para pelaku kompak mencuri sepeda motor yang tidak dipasang kunci pengamanan.
“Kalau kekunci ya kami rusak juga pak,” ucap salah satu tersangka, di Mapolrestabes Surabaya, Senin (5/10).
Para tersangka juga mengaku memakai kode tertentu "sst", selama melancarkan tindak kejahatan curanmor.
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Jawa Pos
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