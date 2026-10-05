3 Residivis Curanmor Surabaya Ditangkap lagi Usai Aksinya terekam CCTV

Tiga residivis curanmor kembali ditangkap Polrestabes Surabaya usai beraksi di beberapa titik TKP. (Humas Porlestabes Surabaya)
JawaPos.com - Keluar masuk penjara ternyata tak membuat tiga residivis pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Surabaya berhenti beraksi.
Ketiganya kembali ditangkap Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya setelah aksi pencurian mereka terekam kamera CCTV.
Mereka ialah, MSF warga Jalan Mojo Kidul, Gubeng, Surabaya; OCK, 28, asal Desa Krajan, Bangsalsari, Kabupaten Jember; dan AL, 27, warga Sedati Sedati, Kabupaten Sidoarjo.
Aksi mereka bahkan tak hanya dilakukan di Surabaya, tetapi merambah sejumlah wilayah di Jawa Timur.
Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto mengatakan ketiga pelaku ditangkap pada Rabu (23/9), sekitar jam 02.00 WIB.
Dari penyelidikan polisi, komplotan tersebut diketahui tidak hanya beraksi di wilayah hukum Polrestabes Surabaya.
“Komplotan tersebut juga beraksi di luar Kota Surabaya. Kota Sidoarjo 4 TKP, Kota Malang 4 TKP, dan Lamongan 5 TKP,“ kata AKP Hadi.
Dalam menjalankan aksinya, para pelaku memilih lokasi yang memungkinkan mereka mengambil sepeda motor dengan mudah.
Mereka masuk melalui pagar yang tidak dikunci dengan gembok. Selanjutnya, sepeda motor korban yang berada di garasi maupun tempat kos menjadi sasaran.
Baca Juga:6 Cara ke Gunung Bromo dari Surabaya Naik Transportasi Umum, Pilih Rute Sesuai Waktu dan Biaya
“Posisi sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci setir, serta saat kejadian korban sedang beristirahat di dalam kamar kos,” ungkapnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022