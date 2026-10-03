Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, Intelijen yang Pulang Kampung Jadi Kapolda Jatim

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menunjuk Irjen Dekananto Eko Purwono menjadi Kapolda Jawa Timur (Jatim).

Penunjukan ini membuat Dekananto pulang ke kampung halamannya, mengingat ia adalah polisi kelahiran Bojonegoro.

Sebelum menjadi Kapolda Jatim, Dekananto lebih banyak berkiprah di bidang intelijen keamanan (intelkam).

Sebagai salah seorang abituren Akademi Kepolisian (Akpol) 1994, Dekananto bukan orang baru di lingkungan Polda Jatim.

Dia sudah pernah bertugas di Polda Jatim sebagai Direktur Intelijen dan Keamanan (Intelkam). Saat menjalankan tugas itu, dia mampu menjaga stabilitas keamanan dengan baik.

Salah satu prestasinya adalah mencegah eskalasi konflik antar perguruan silat di Jatim. Pada 2023 lalu, ia berperan dalam pembongkaran 686 tugu silat di Jatim, yang diganti dengan Tugu Pancasila.

Tujuannya tidak lain menghilangkan potensi gesekan di antara kelompok silat yang selama ini berbasis di Jatim.

Lepas dari tugas sebagai Direktur Intelkam Polda Jatim, pada 2024, Dekananto dipercaya menjadi Direktur Intelkam Polda Metro Jaya.

Serupa dengan di Jatim, Dekananto juga mampu menjalankan tugas bidang intelijen dan keamanan dengan baik. Dari jabatan itu, dia kemudian mendapatkan promosi menjadi jenderal bintang satu.