Anggota Dewan Minta Kapolri Baru Perkuat Keamanan Jakarta

Kapolri Suyudi Ario Seto. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman meminta Kapolri yang baru, Jenderal Pol Suyudi Ario Seto memastikan anggotanya tidak lagi bersikap represif terhadap rakyat kecil.
Menurut dia, tugas Jenderal Suyudi ke depan cukup berat untuk mengembalikan marwah Polri sebagai pelayan masyarakat, sebagai lembaga penegak hukum, bukan justru dijadikan alat kekuasaan.
”Harus ada reformasi kultural Polri, dari arogansi ke pelayanan,” kata Benny dilansir dari Antara.
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Selain itu, dia meminta agar Suyudi menghilangkan kultur buruk di tubuh Korps Bhayangkara, seperti kebiasaan no viral, no justice, pungutan liar, pemerasan, dan masalah beking.
”Polri harus menerapkan penegakan hukum yang tajam ke atas, namun humanis ke bawah. Rakyat melihat selama ini hukum kita tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kasus besar seperti judi online, jaringan narkoba, tambang ilegal, TPPO, seringk hanya eksekutor yang ditangkap,” tandas Benny.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike berharap, Kapolri memperkuat pengamanan dan penegakan hukum di ibu kota.
Pengalaman Suyudi di jajaran Polda Metro Jaya dinilai menjadi modal untuk memahami karakteristik keamanan Jakarta.
Suyudi sebelumnya pernah menjabat Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kapolsek Metro Pasar Minggu, hingga Wakapolda Metro Jaya.
Menurut Yuke, pengalaman tersebut penting menghadapi dinamika Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional sekaligus kawasan megapolitan.
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