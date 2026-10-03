Sebanyak 15 Nama Guru Besar Berebut Kursi Rektor UINSA Surabaya 2026-2030

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), Surabaya (Dokumen JawaPos.com)
JawaPos.com - Pendaftaran dan penerimaan dokumen administrasi Bakal Calon Rekror (Bacarek) UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya periode 2026-2030 resmi ditutup pada Jumat (2/10). Pendaftaran dibuka sejak Selasa (29/9) lalu.
Ketua Panitia Penjaringan Bacarek UINSA Surabaya periode 2026-2030, Prof. Achmad Zaini mengungkapkan, total ada 15 guru besar yang mendaftarkan diri.
"Sudah tutup Jumat kemarin pukul 16.30 WIB. Jumlah bakal calon rektor ada 15 orang," ujar Prof. Achmad kepada JawaPos.com, Sabtu (3/10).
Prof. Achmad mengungkapkan proses selanjutnya adalah verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dokumen bakal calon rector. Verifikasi akan dilaksanakan pada Senin (5/10).
Adapun daftar 15 guru besar yang mencalonkan diri menjadi Bacarek UINSA Surabaya periode 2026-2030 adalah:
Prof. Abdul Chalik, Guru Besar Ilmu Politik Islam
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