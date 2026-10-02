Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Dadang Kurnia
Jumat, 2 Oktober 2026 | 23.33 WIB

Sebanyak 198 Kecamatan di Jatim Terdampak Kekeringan

Potret Kekeringan Akibat Cuaca Panas Ekstrim (laist.com)

 

 
 
JawaPos.com - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, Gatot Soebroto mengungkapkan, hingga akhir September 2026, sebanyak 198 kecamatan di 25 kabupaten/ kota di wilayah setempat yang mengalami krisis air bersih akibat kekeringan.
 
Guna mengatasi musibah tahunan tersebut, BPBD Jatim terus menggenjot pengiriman bantuan air bersih secara masif ke kantong-kantong pemukiman warga terdampak.
 
"Penanganan terus kami lakukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan," ujar Gatot, Jumat (2/10).
 
Berdasarkan pendataan BPBD Jatim per 28 September 2026, air bersih yang didistribusikan mencapai 23.073.750 liter atau setara 4.627 ritase. Bantuan air bersih skala besar tersebut telah menjangkau sedikitnya 36.009 Kepala Keluarga (KK) atau mencakup 395.438 jiwa.
 
"Distribusi air bersih kami lakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Kami berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota agar masyarakat terdampak tetap mendapatkan pelayanan," kata Gatot.
 
Gatot memproyeksikan, dampak kekeringan menjelang akhir 2026 di Jatim berpotensi meluas hingga menyasar 29 kabupaten/kota dengan jumlah warga terdampak menembus 1,5 juta jiwa yang terdiri dari 489.608 KK.
 
Gatot mengungkapkan, Kabupaten Pamekasan menjadi daerah dengan dampak terparah, dimana 67.203 KK terdampak di 78 desa. Kemudian disusul Kabupaten Sumenep sebanyak 58.400 KK di 70 desa.
 
Sementara itu, Kabupaten Gresik mencatat 42.129 KK di 62 desa, Bangkalan 36.950 KK di 52 desa, Lamongan 25.637 KK di 71 desa, serta Bojonegoro 22.840 KK di 92 desa.
 
Pemprov Jatim telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/327/013/2026 mengenai Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan yang berlaku hingga 6 Oktober 2026. Langkah tersebut disusul penetapan status kedaruratan oleh 24 kabupaten/ kota di Jatim.
 
Ada sembilan daerah yang telah menetapkan status tanggap darurat, yakni Lumajang, Pasuruan, Malang, Jember, Mojokerto, Situbondo, Pamekasan, Probolinggo, dan Sumenep.
 
Sementara 15 daerah lainnya berstatus siaga darurat, yang meliputi Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Bangkalan, Blitar, Trenggalek, Gresik, Sampang, Tulungagung, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Kota Batu, Jombang, dan Bojonegoro.
 
 
Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, BPBD Jatim terus mendorong pemerintah daerah memperkuat pemantauan dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi.
 
"Yang paling penting adalah memastikan masyarakat terdampak tetap mendapatkan kebutuhan air bersih. Kami akan terus melakukan pemantauan dan penanganan bersama daerah," ucap Gatot.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tangani Kekeringan, PMI Tangsel Salurkan 16.000 Liter Air Bersih Selama 3 Bulan - Image
Jabodetabek

Tangani Kekeringan, PMI Tangsel Salurkan 16.000 Liter Air Bersih Selama 3 Bulan

Selasa, 22 September 2026 | 00.11 WIB

Kekeringan Bogor Makin Meluas, Sumber Air Baku Jakarta- Bekasi Terancam Surut - Image
Jabodetabek

Kekeringan Bogor Makin Meluas, Sumber Air Baku Jakarta- Bekasi Terancam Surut

Sabtu, 19 September 2026 | 01.05 WIB

Sumur dan Sawah Mulai Mengering, Pemkab Bogor Gelar Salat Istisqa Bersama Warga - Image
Jabodetabek

Sumur dan Sawah Mulai Mengering, Pemkab Bogor Gelar Salat Istisqa Bersama Warga

Jumat, 18 September 2026 | 22.42 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang - Image
1

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

6

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

7

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

8

Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi

9

Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore