Panitia Penjaringan Ungkap Dua Nama Pendaftar Bacarek UINSA Surabaya

JawaPos.com - Ketua Panitia Penjaringan Bakal Calon Rektor UIN Sunan Ampel (Bacarek UINSA) Surabaya, Prof. Achmad Zaini mengungkapkan, sudah ada dua orang mendaftarkan diri sebagai Bacarek UINSA periode 2026-2030.
Dua nama yang dimaksud adalah Dekan FISIP UINSA sekaligus Guru Besar Ilmu Politik Islam, Prof. Abdul Chalik dan Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan Kependidikan (FTK) UINSA sekaligus Guru Besar Bidang Pendidikan Islam Prof. Husniyatus Salamah Zainiyati.
"Sampai kemaren sore, ada dua yang sudah mendaftar (Bacarek UINSA periode 2026-2030). Yang sdh daftar Prof Abd Chaliq dan Prof Husniyatus Salamah Z," ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (30/9).
Terkait kepastian kapan dilantiknya rektor definitif, Prof. Achmad Zaini menyatakan belum bisa memastikannya. Sebab, kata dia, panitia penjaringan hanya bertugas hingga proses verifikasi administrasi dokumen pendaftar.
"Panitia penjaringan hanya menjalankan tugas sampai proses verifikasi dan selanjutnya kami sampaikan ke Plt Rektor dan Senat utk proses selanjutnya," ujarnya.
Berikut jadwal tahapan penjaringan Bacarek UINSA Surabaya masa jabatan 2026-2030:
28 September 2026, pengumuman dan sosialisasi pendaftaran bakal calon rektor.
29 September-2 Oktober 2026, pendaftaran dan penerimaan dokumen administrasi
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