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Narendra Prasetya
Rabu, 30 September 2026 | 05.28 WIB

The Padelpreneur Cup Jadi Ajang Pengusaha Muda Jatim Berjejaring

The Padelpreneur Cup 2026 jadi ajang pengusaha muda Jatim berjejaring lewat olahraga padel. (Narendra Prasetya/Jawa Pos) - Image

The Padelpreneur Cup 2026 jadi ajang pengusaha muda Jatim berjejaring lewat olahraga padel. (Narendra Prasetya/Jawa Pos)

JawaPos.com - Basnom Womenpreneur BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jawa Timur memanfaatkan olahraga padel sebagai ruang bertemu dan membangun jejaring antarpengusaha muda. Gagasan tersebut diwujudkan melalui The Padelpreneur Cup 2026 yang berlangsung selama tiga hari di Padel Platinum, Golden City Mall, Surabaya.

Ketua Basnom Womenpreneur BPD Hipmi Jatim Margaret Srijaya mengatakan, penyelenggaraan perdana turnamen tersebut mendapat respons yang melampaui perkiraan. “The Padelpreneur Cup 2026 ini melebihi ekspektasi kami,” kata Margaret.

Turnamen yang berlangsung pada Jumat (25/9) hingga Minggu (27/9) itu diikuti 214 tim atau 428 peserta. Margaret menyebut jumlah peserta tersebut berada di atas target yang ditetapkan panitia. “Dari jumlah peserta, level permainan, hingga penonton, semuanya sangat positif,” ujarnya.

Selain pertandingan, panitia menghadirkan rangkaian Business Activation di VIP Lounge Platinum Padel. Program tersebut diisi workshop, kelas pengembangan diri, personal branding, hingga Business Speed Dating yang mendapat respons dari peserta.

Ketua Panitia The Padelpreneur Cup 2026 Irmadita Citrashanty mengatakan, rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian penting dari konsep turnamen. “Kami melihat padel juga sebagai sarana untuk berjejaring dengan entrepreneur lainnya,” jelasnya.

Menurut Irmadita, olahraga menjadi medium yang lebih cair untuk mempertemukan pelaku usaha dari berbagai latar belakang. Interaksi tersebut diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi dan memperluas koneksi di lingkungan pengusaha muda Jawa Timur.

Basnom Womenpreneur BPD Hipmi Jatim juga melihat perkembangan olahraga padel di Surabaya sebagai peluang untuk memperluas keterlibatan komunitas. Sejumlah pengurus dan anggota organisasi tersebut diketahui memiliki minat terhadap olahraga yang tengah berkembang tersebut.

Margaret mengatakan, respons positif dari penyelenggaraan perdana membuka peluang The Padelpreneur Cup kembali digelar. “Kalau hasilnya positif, tidak menutup kemungkinan kami jadikan agenda tahunan,” tuturnya.

Turnamen ini sekaligus menjadi bagian dari kontribusi Womenpreneur BPD Hipmi Jatim terhadap perkembangan olahraga padel di Surabaya dan Jawa Timur. Kompetisi tersebut diikuti sejumlah pemain dengan kemampuan yang cukup kompetitif.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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