14 Siswa SD di Blora Diduga Keracunan MBG, Puskesmas Siaga di Dua Sekolah

Petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Blora bersama Puskesmas Tunjungan mendatangi SDN 1 Tutup dan SDN 3 Tutup untuk memeriksa sejumlah siswa yang mengeluhkan kondisi kesehatan (Dok Radar Pati).
JawaPos.com - Sejumlah siswa di SDN 1 dan SDN 3 Desa Tutup, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Blora bersama Puskesmas Tunjungan mendatangi kedua sekolah untuk memeriksa sejumlah siswa yang mengeluhkan kondisi kesehatan.
Dilansir Radar Pati (Jawa Pos Group) pada Sabtu (3/10), petugas memanggil siswa yang mengalami keluhan untuk menjalani pemeriksaan. Beberapa siswa yang membutuhkan penanganan juga diberikan obat.
Kepala Sekolah SDN 1 Tutup Mustopa Kamal Riyanto mengatakan, masih terdapat lima siswa yang mengeluhkan sakit perut. Sebagian siswa sempat mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM), sedangkan siswa lainnya diperbolehkan pulang setelah diperiksa petugas kesehatan.
“Yang masih ada rasa sakit perut maupun pusing diperiksa lagi petugas puskesmas dan diberi obat. Lima siswa masih mengeluhkan sakit perut,” ujar Kamal.
Jumlah siswa di SDN 1 Tutup yang mengalami keluhan juga bertambah. Sebelumnya, 13 siswa dilaporkan mengalami gangguan kesehatan. Kemudian, seorang siswa kelas V mengalami keluhan serupa sehingga jumlah siswa yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah tersebut menjadi 14 orang. Pihak sekolah kini melakukan pemantauan terhadap kondisi para siswa.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan
Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens
Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan
Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan
Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah
Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022