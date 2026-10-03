14 Siswa SD di Blora Diduga Keracunan MBG, Puskesmas Siaga di Dua Sekolah

JawaPos.com - Sejumlah siswa di SDN 1 dan SDN 3 Desa Tutup, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Blora bersama Puskesmas Tunjungan mendatangi kedua sekolah untuk memeriksa sejumlah siswa yang mengeluhkan kondisi kesehatan.

Dilansir Radar Pati (Jawa Pos Group) pada Sabtu (3/10), petugas memanggil siswa yang mengalami keluhan untuk menjalani pemeriksaan. Beberapa siswa yang membutuhkan penanganan juga diberikan obat.

Kepala Sekolah SDN 1 Tutup Mustopa Kamal Riyanto mengatakan, masih terdapat lima siswa yang mengeluhkan sakit perut. Sebagian siswa sempat mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM), sedangkan siswa lainnya diperbolehkan pulang setelah diperiksa petugas kesehatan.

“Yang masih ada rasa sakit perut maupun pusing diperiksa lagi petugas puskesmas dan diberi obat. Lima siswa masih mengeluhkan sakit perut,” ujar Kamal.