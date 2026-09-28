Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Dadang Kurnia
Senin, 28 September 2026 | 18.24 WIB

Kepergok Bawa 1 Ton Selada hingga Ayam, Sejumlah Kendaraan di Pelabuhan Ketapang Dicegat Petugas

Petugas gabungan mengamankan puluhan boks sayuran yang dilalulintaskan tanpa dokumen karantina resmi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Kamis (24/9). (Karantina Jatim) - Image

Petugas gabungan mengamankan puluhan boks sayuran yang dilalulintaskan tanpa dokumen karantina resmi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Kamis (24/9). (Karantina Jatim)

JawaPos.com - Patroli malam petugas gabungan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi pada Kamis (24/9), berbuah temuan berton-ton komoditas pangan dan hewan tanpa dilengkapi sertifikat karantina resmi.

Plt Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur (Karantina Jatim), Hudiansyah Is Nursal menjelaskan, barang bawaan yang dicegat oleh petugas gabungan cukup beragam, mulai dari 1 ton sayuran, keju, janur, hingga dua ekor ayam hidup yang nekat dimasukan ke dalam tas penumpang.

Kegiatan yang melibatkan Karantina Jatim, KSOP Tanjungwangi, TNI AL Banyuwangi, Polairud, KP3, hingga pihak ASDP tersebut dimulai dengan menyisir pintu masuk dan keluar pelabuhan sejak pukul 20.00 WIB. Saat itu, petugas menghentikan dua bus yang membawa muatan mencurigakan.

"Dari hasil pemeriksaan bus tersebut, petugas menemukan 20 boks selada seberat 1 ton, dua boks timun, empat boks asparagus, dan delapan boks salak tanpa dokumen resmi," ujarnya melalui siaran tertulis, Senin (28/9).

Tak hanya hasil bumi, petugas juga mendapati dua kardus besar berisi ikan hias serta dua ekor ayam di dalam tas yang belum mengantongi surat izin karantina.

Hudiansyah menjelaskan, mobilitas yang sangat tinggi di jalur Jawa-Bali membuat Pelabuhan Ketapang rawan pelanggaran lalu lintas komoditas.

"Dengan sinergi antarinstansi, lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya harus dijamin sehat dan memenuhi ketentuan karantina," tegas Hudiansyah.

Ia mengklarifikasi bahwa komoditas yang dicegat dalam patroli tersebut sejatinya bukanlah barang ilegal atau terlarang. Namun, barang-barang tersebut wajib menjalani pemeriksaan kesehatan karantina sebelum menyeberang pulau guna mencegah penyebaran hama dan penyakit menular.

Atas temuan ini, para pemilik barang dan pengelola angkutan tidak langsung ditahan, melainkan diarahkan untuk segera mengurus dokumen perkarantinaan sesuai prosedur yang berlaku.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Panjang Antrean di Pelabuhan Ketapang Kian Pendek, Penyeberangan Antarpulau Mulai Lancar - Image
Berita Daerah

Panjang Antrean di Pelabuhan Ketapang Kian Pendek, Penyeberangan Antarpulau Mulai Lancar

Senin, 7 September 2026 | 06.01 WIB

Tinjau Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk–Ketapang, Jasaraharja Putera Komitmen Hadirkan Perlindungan bagi Pemudik - Image
Berita Daerah

Tinjau Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk–Ketapang, Jasaraharja Putera Komitmen Hadirkan Perlindungan bagi Pemudik

Rabu, 1 April 2026 | 20.01 WIB

Arus Balik Penyeberangan Ketapang–Gilimanuk Memuncak, Motor Mendominasi Tujuan ke Bali - Image
Nasional

Arus Balik Penyeberangan Ketapang–Gilimanuk Memuncak, Motor Mendominasi Tujuan ke Bali

Senin, 30 Maret 2026 | 19.34 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore