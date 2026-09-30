Tol Prosiwangi di Klaim Mampu Pangkas Waktu Hingga 30 Menit Menuju Besuki

Ilustrasi Gerbang Tol Paiton, Probolinggo. (PT JPB)
Direktur Utama PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB), Adi Prasetyanto mengatakan, keberadaan segmen Gending-Paiton membuat perjalanan dari Probolinggo menuju Besuki yang sebelumnya membutuhkan waktu sekitar dua jam diproyeksikan menjadi sekitar 1 jam 15 menit.
“Ketika nanti keseluruhan Jalan Tol Prosiwangi beroperasi secara penuh, perjalanan dari Probolinggo menuju Banyuwangi yang sebelumnya dapat mencapai sekitar 5 jam diproyeksikan menjadi sekitar 3 jam,” ujar Adi dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (30/9).
Adi mengatakan, Tol Prosiwangi segmen Gending-Paiton sepanjang 23,515 km akan dibuka untuk masyarakat tanpa tarif mulai Rabu, 30 September 2026, pukul 10.00 WIB.
Ia mengatakan, sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum untuk Penetapan Pengoperasian dan Penetapan Besaran Tarif Tol untuk Jalan Tol Prosiwangi Segmen Gending-Paiton.
“Segmen ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara gratis selama 14 hari dalam masa sosialisasi sebelum diberlakukannya tarif tol,” ujarnya.
Adi menyebut, pengoperasian Jalan Tol Prosiwangi Segmen Gending-Paiton menjadi bagian dari pengembangan konektivitas di kawasan timur Jawa Timur.
Hal ini sekaligus membuka akses yang lebih mudah menuju berbagai destinasi wisata dan kawasan strategis hingga Banyuwangi dan Pelabuhan Ketapang.
Ia menjelaskan, pengoperasian tanpa tarif selama 14 hari menjadi bagian dari tahapan sosialisasi untuk memperkenalkan akses baru kepada masyarakat sekaligus memberikan alternatif akses yang lebih mudah menuju berbagai destinasi wisata di kawasan Probolinggo, Situbondo, dan sekitarnya.
“Kami mengajak masyarakat untuk menikmati akses baru ini sekaligus mengenali jalur dan fasilitas yang tersedia, dengan tetap memperhatikan rambu-rambu dan ketentuan yang berlaku, termasuk memastikan kesiapan kartu uang elektronik selama melakukan perjalanan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dari sisi kesiapan operasional, Jalan Tol Prosiwangi segmen Gending-Paiton telah melalui Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) pada 22-24 Oktober 2025 dengan hasil memenuhi seluruh aspek teknis dan administrasi.
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Jawa Pos
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