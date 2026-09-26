13.058 Aduan Lapor Cak Eri Tuntas, Pemkot Surabaya Perkuat Jembatan Warga dan Birokrasi

JawaPos.com - Kanal pengaduan Lapor Cak Eri tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan pelayanan publik.

Hingga 31 Juli 2026, sebanyak 13.058 dari 13.091 aduan yang masuk tercatat telah dituntaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Capaian tersebut menunjukkan tingginya aktivitas warga dalam menyampaikan persoalan sekaligus respons pemerintah dalam menindaklanjuti laporan.

Pemkot Surabaya sendiri menetapkan standar respons maksimal 1×24 jam terhadap aduan yang disampaikan masyarakat.

Dosen sekaligus Wakil Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jawa Timur M. Isa Ansori menilai keberadaan kanal pengaduan memiliki arti penting karena masyarakat membutuhkan kepastian ketika menghadapi persoalan pelayanan.

“Yang dibutuhkan warga bukan hanya pelayanan, tetapi juga kepastian bahwa ketika mereka menghadapi persoalan, pemerintah mau mendengar dan membantu menemukan jalan penyelesaian,” kata Isa, Jumat (25/9).

Menurut Isa, persoalan yang dilaporkan masyarakat sangat beragam, mulai dari jalan rusak, parkir, sampah, layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial hingga administrasi. Sebagian di antaranya membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah bahkan melibatkan pihak di luar pemerintah kota.

Karena itu, ia melihat Lapor Cak Eri bukan semata sebagai saluran komunikasi dengan wali kota, melainkan penghubung antara persoalan yang disampaikan warga dengan mekanisme kerja birokrasi.