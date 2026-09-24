Eri Cahyadi Minta Dugaan Pungli Rekrutmen DPKP Surabaya Diusut Tuntas

JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen pegawai di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya diusut secara tuntas.

Eri menegaskan, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada Pungki Purnomo dan Imam Rifai yang saat ini disebut dalam laporan.

Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat struktural, informasi tersebut harus diungkap.

“Saya sudah senang dengan Damkar pekerjaannya luar biasa, tetapi namanya bisa menjadi buruk karena satu atau dua orang. Ternyata di Damkar juga ada kejadian pada tahun 2022, ada yang menjanjikan memasukkan seseorang untuk bekerja, tetapi ternyata tidak dimasukkan sampai sekarang. Ini aku minta harus diproses dengan tegas,” kata Eri, Kamis (24/9).

Dugaan tersebut berkaitan dengan permintaan uang sebesar Rp 60 juta kepada seorang warga dengan iming-iming dapat bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya pada 2022.

Karena tidak memiliki uang sebesar Rp 60 juta, warga tersebut disebut hanya menyerahkan uang muka sebesar Rp 31 juta.

Laporan itu kemudian ditindaklanjuti melalui pemeriksaan di lingkungan DPKP Surabaya. Dalam pemeriksaan pertama pada 17 September 2026, Pungki Purnomo dimintai keterangan dan klarifikasi sebagai pihak yang diduga terlibat.

"Dalam keterangannya, Pungki kemudian menyebut nama Imam Rifai, yang sebelumnya bekerja di lingkungan DPKP dan kini bertugas sebagai staf di Kelurahan Kedung Baruk," katanya.