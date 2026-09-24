Dugaan Pungli Rekrutmen DPKP Surabaya, Warga Diminta Rp 60 Juta dan Bayar Rp 31 Juta

JawaPos.com - Dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya kembali terjadi.

Kali ini, berada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya. Dua petugas yang diduga terlibat ialah Pungki Purnomo dan Imam Rifai.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan kasus tersebut berawal dari laporan seorang warga yang mengaku diminta uang Rp 60 juta dengan iming-iming dapat bekerja di lingkungan Pemkot Surabaya pada 2022.

Warga tersebut tidak mampu memenuhi permintaan Rp 60 juta. Dia kemudian disebut menyerahkan uang muka sebesar Rp31 juta.

Namun, hingga kini warga tersebut disebut tidak kunjung bekerja sebagai pegawai Pemkot Surabaya sebagaimana yang dijanjikan.

"Laporan itu kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam perkara tersebut," kata Eri, Kamis (24/9).

Pemeriksaan pertama dilakukan di Kantor DPKP Surabaya pada 17 September 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, Pungki Purnomo dimintai keterangan dan klarifikasi terkait dugaan pungli tersebut.

Dalam pemeriksaan, Pungki kemudian menyebut nama Imam Rifai. Imam diketahui sebelumnya pernah bekerja di lingkungan DPKP dan saat ini bertugas sebagai staf di Kelurahan Kedung Baruk.