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Ardini Pramitha
Kamis, 24 September 2026 | 03.38 WIB

KUR Jawa Timur Tembus Rp 37 Triliun, Jangkau 643 Ribu Debitur

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman bersama Rektor ITS Prof Bambang Pramujati. (Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman bersama Rektor ITS Prof Bambang Pramujati. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebut penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Timur telah mencapai sekitar Rp 37 triliun hingga Selasa (22/9). 

Penyaluran tersebut telah menjangkau sekitar 643 ribu debitur yang merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jawa Timur.

Maman menyampaikan data tersebut saat menghadiri kegiatan Bursa Wirausaha Unggulan, serta akad masal Kredit Usaha Rakyat (KUR) Jawa Timur 2026 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Rabu (23/9). 

Dia menegaskan bahwa akad KUR yang dilakukan dalam kegiatan tersebut hanya merupakan simbolisasi dari penyaluran yang telah berjalan.

“Akad KUR yang di depan itu tadi simbolisasi. Kita hanya ingin mengundang beberapa, tadi di depan itu paling cuma 10, tapi untuk 20 orang,” kata Maman.

Menurutnya, secara keseluruhan penyaluran KUR di Jawa Timur telah mencapai sekitar Rp37 triliun dengan jumlah debitur kurang lebih 643 ribu UMKM.

“Total penyaluran KUR di Jawa Timur itu sampai kemarin, itu Rp37 triliun dengan jumlah debitur 643.000 usaha mikro, kecil, dan menengah,” ujarnya.

Dari total penyaluran tersebut, sekitar Rp 23 triliun telah dialokasikan ke sektor produksi. Hal ini menunjukkan sebagian besar pembiayaan KUR juga diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha produktif di Jawa Timur.

Maman mengatakan dukungan pembiayaan merupakan salah satu bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM. 

Namun, menurutnya, akses permodalan perlu diikuti dengan dukungan lain, terutama terkait perizinan, sertifikasi, pembinaan, hingga akses pasar.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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