20 Tahun Tertimbun Bangunan, Saluran Air di Bratang Surabaya Kini Dinormalisasi

JawaPos.com - Sebanyak 21 bangunan liar di atas saluran air di Jalan Jalan Ngagel Nginden Gang Bengkok, kawasan Bratang, Surabaya atau belakang Pasar Bratang akhirnya dibongkar setelah 20 tahun berdiri.

Setelah dibongkar, DSDABM Kota Surabaya melakukan normalisasi saluran agar kembali berfungsi seperti semula.

Kepala Rayon Surabaya Selatan DSDABM Kota Surabaya Bagus mengatakan, proses normalisasi dimulai pada 20 September 2026. Saluran lama yang berada di bawah bangunan tersebut diketahui telah tertimbun selama hampir 20 tahun.

“Saluran lama yang sudah tertimbun hampir 20 tahun itu kami bongkar. Kedalamannya sekitar 70 sentimeter dan lebarnya sekitar satu meter,” kata Bagus, Rabu (23/9).

Dari proses pengerukan, petugas mengangkut sekitar tujuh dump truck material sedimen, sementara lima dump truck lainnya proses pengangkutan.

"Kalau dikalkulasi, sekitar 48 meter kubik sedimen yang ada di saluran tersebut,” ujarnya.

Normalisasi dilakukan sepanjang sekitar 150 meter di sisi selatan area yang ditertibkan. Bekas lantai bangunan atau warung yang sebelumnya menutup saluran juga dibongkar agar saluran dapat kembali berfungsi.

“Selain itu, penutup saluran yang mengalami kerusakan akan diganti menggunakan penutup beton pracetak atau precast,” katanya.