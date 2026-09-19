PT Hersindo Logistic Persilakan Korban Laporkan Dugaan Pelecehan Saat Interview

JawaPos.com - PT Hersindo Logistic mempersilakan pihak yang merasa menjadi korban dugaan pelecehan seksual saat interviewd dengan HRD dalam rekrutmen untuk melapor.

Perusahaan siap memberikan ruang untuk klarifikasi maupun menerima bukti terkait dugaan tersebut.

Penasihat Hukum PT Hersindo Logistic Amseki Tanaem mengatakan, hingga kini pihak perusahaan belum menerima laporan maupun bukti dari korban terkait dugaan pelecehan yang mencuat di media sosial.

“Dari pihak perusahaan tetap membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi para korban yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut,” kata Amseki, Jumat (19/9).

Korban, lanjut dia, dapat datang langsung ke perusahaan untuk menyampaikan klarifikasi maupun bukti apabila merasa mengalami dugaan pelecehan seksual.

Selain kepada perusahaan, Amseki menyebut pihak yang merasa menjadi korban juga dapat menyampaikan laporan kepada Disperinaker Kota Surabaya maupun kepolisian.

“Silakan datang melapor ke Disperinaker Kota Surabaya, untuk kami bisa dipertemukan, kami memberikan klarifikasi kami atau datang langsung pada kami, atau membuat aduan, pengaduan, atau laporan di kepolisian. Silakan,” ujarnya.

Amseki menegaskan, perusahaan belum dapat memastikan kebenaran dugaan pelecehan tersebut karena belum memperoleh bukti maupun laporan langsung dari korban.