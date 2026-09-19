Disperinaker Surabaya Investigasi Laporan Pelecehan Oleh HRD di PT Hersindo Logistic

JawaPos.com - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya menindaklanjuti laporan dugaan pelecehan seksual yang disebut terjadi saat proses rekrutmen di PT Hersindo Logistic. Kasus ini sebelumnya viral di sosial media Threads yang diunggah oleh @tikusgarong000. Akun tersebut menceritakan pengalaman kurang menyenangkan saat wawancara dengan HRD di perusahaan tersebut.

Kabid Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jamsostek Disperinaker Kota Surabaya Tranggono Wahyu Wibowo mengatakan pihaknya telah mendatangi perusahaan untuk meminta klarifikasi awal terkait laporan tersebut. “Hari ini kami datang ke perusahaan, bertemu dengan penasihat hukum perusahaan,” kata Tranggono ditemui awak media, Jumat (19/8).

Menurut dia, pihak perusahaan menyatakan terbuka untuk memberikan informasi guna meluruskan persoalan yang dilaporkan. Namun, pihaknya menegaskan bahwa dugaan tersebut masih harus dibuktikan karena hingga saat ini belum terdapat bukti yang cukup. “Perusahaan sangat terbuka dan punya itikad baik untuk meluruskan duduk permasalahan di perusahaan ini,” ujarnya.

Untuk menelusuri kebenaran laporan, Disperinaker meminta perusahaan menyerahkan data pencari kerja yang mengikuti proses interview. Data tersebut nantinya akan digunakan untuk menghubungi para pencari kerja yang mengikuti proses rekrutmen.“Kami minta kepada perusahaan agar data yang mengikuti interview diserahkan ke kami,” jelasnya.

Dia mengatakan Disperinaker bersama perusahaan akan melakukan konfirmasi kepada para pencari kerja tersebut untuk mengetahui apakah dugaan tindakan yang dilaporkan benar terjadi.“Kami janjikan kepada perusahaan ketika nanti data sudah ada, kami akan kontak satu per satu kepada para pencaker yang ikut interview di sini, proses rekrut di sini, untuk memastikan bahwa yang disampaikan itu adalah benar,” katanya.

Tranggono menegaskan proses tersebut masih berada pada tahap penelusuran. Disperinaker belum dapat memastikan adanya korban maupun menyimpulkan bahwa dugaan pelecehan benar-benar terjadi.“Laporan ini juga kami belum ada bukti ya, sehingga kami juga harus bersama-sama membuktikan,” ujarnya.