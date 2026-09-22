Istri di Surabaya Dibacok Suami Siri, Motif Kesal Anak Ditegur

Polisi tangkap pria yang diduga bacok istri sirinya karena kesal. (Dok. Polsek Sawahan)
JawaPos.com - seorang perempuan di Jalan Girilaya nomor 35 Surabaya berinisial KS mengalami luka sobek pada bagian kaki usai dibacok suami sirinya berinisial S, 39. Motifnya, tak terima anak pelaku ditegur korban.
Kapolsek Sawahan Kompol Muljono mengatakan insiden pembacokan itu terjadi pada Senin (21/9) sekitar pukul 11.30 WIB. Mendapat informasi tersebut pihaknya langsung datang ke TKP.
"Anggota Opsnal dipimpin Kanit Reskrim Polsek Sawahan Gabung bersama Anggota Unit Jatanras yg dipimpin oleh Kasubnit Jatanras melakukan penyelidikan di sekitar rumah terduga pelaku di daerah Sambikerep Surabaya," ujarnya, Selasa (22/9).
Namun, ternyata terduga pelaku kabur. Polisi pun melalukan penangkapan di Dusun Sukowetan, DesabPacar Peluk RT 1 RW 5 Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang.
"Pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 sekira jam 02.20 WIB tim gabungan opsnal Reskrim Polsek sawahan dan Unit Jatanras Polrestabes Surabaya berhasil menangkap terduga pelaku," ucapnya.
Muljono menyebut, motif pelaku melakukan pembacokan usai anaknya melapor telah ditegur korban. Pelaku tidak terima anaknya ditegur, sehingga membacok pelaku.
"Korban istri pelaku, jadi beberapa hari kemarin korban negur istri bawaan pelaku. Anak pelaku lapor ke pelaku, akhirnya tidak terima, pelaku datangi ke rumah korban di Girilaya, langsung dibacok, sudah sering cekcok," terang dia.
Pelaku kini telah dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut. Selain pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa sebilah clurit yang digunakan untuk membacok korban.
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Jawa Pos
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