‎Wagub Papua Pegunungan Minta Prabowo Bangun Sektor Pendidikan, Makan Gratis Diutamakan

Kepala Suku Adat Papua yang juga Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol. (Istimewa)
JawaPos.com - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Papua Pegunungan menyebut pembangunan ketahanan keluarga butuh kolaborasi lintas sektor.
Kepala DP2KB Papua Pegunungan Isak Yikwa mengingatkan pentingnya pembangunan ketahanan keluarga di delapan kabupaten.
”Untuk mewujudkannya dibutuhkan keterlibatan lintas sektor, seperti organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, kelompok masyarakat, serta berbagai mitra pembangunan lainnya dalam mendukung program pembangunan ketahanan keluarga,” kata Isak Yikwa dilansir dari Antara.
Menurut dia, sinergi tersebut diperlukan agar program yang dilaksanakan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
”Kita membutuhkan kerja sama, komitmen dan semangat gotong royong untuk memperkuat ketahanan keluarga serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat,” ujar Isak Yikwa.
Sementara itu, Kepala Suku Adat Papua yang juga Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol menyatakan, pendidikan gratis, makanan gratis, dan sekolah rakyat yang perlu ditingkatkan di Tanah Papua.
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Pendidikan Gratis dan Makanan Gratis harus berpasangan dan menjadi nomor satu di program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk Papua Pegunungan.
Karena itu mewakili masyarakat Papua Raya, dia meminta Presiden Prabowo menghitung anggaran tahun ini, sehingga tahun depan direalisasikan agar seluruh rakyat Papua tenang dan kondusif.
”Ini menyangkut masa depan anak Indonesia Emas termasuk di tanah Papua,” tandas Ones Pahabol.
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