Cuaca Jatim 21 September 2026: Panas Terik, Suhu Tembus 34 Derajat

Ilustrasi cuaca panas terik. (Magnific)
JawaPos.com - Mengawali pekan ini, kondisi cuaca di Jawa Timur diprakirakan masih didominasi cerah dengan suhu yang cukup terik.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda merilis, langit cerah tanpa tutupan awan bakal menyelimuti hampir seluruh daerah di Jatim sejak pagi hari.
Berdasarkan data BMKG, sedikitnya terdapat sembilan kabupaten/ kota di Jatim yang mencatatkan suhu maksimum hingga 34 derajat celcius pada Senin (21/9).
Kesembilan daerah dengan suhu terpanas tersebut meliputi Bojonegoro, Jombang, Kediri, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Lamongan, Nganjuk, dan Ngawi.
Sementara itu, suhu maksimum di Kota Surabaya hari ini tercatat di angka 33 derajat celcius. Selain Surabaya beberapa daerah juga mencatatkan suhu maksimum yang sama, meliputi Bangkalan, Blitar, Kota Pasuruan, Madiun, Malang, Pasuruan, Ponorogo, dan Sidoarjo.
BMKG juga mencatat adanya potensi hembusan angin kencang. Kecepatan angin tertinggi di Jatim hari ini terpantau melanda Kabupaten Gresik, dimana angin berembus dari arah Timur Laut dengan kecepatan mencapai 29,7 kilometer per jam.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022