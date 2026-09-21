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Dadang Kurnia
Senin, 21 September 2026 | 15.19 WIB

Cuaca Jatim 21 September 2026: Panas Terik, Suhu Tembus 34 Derajat

Ilustrasi cuaca panas terik. (Magnific) - Image

Ilustrasi cuaca panas terik. (Magnific)

JawaPos.com - Mengawali pekan ini, kondisi cuaca di Jawa Timur diprakirakan masih didominasi cerah dengan suhu yang cukup terik.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda merilis, langit cerah tanpa tutupan awan bakal menyelimuti hampir seluruh daerah di Jatim sejak pagi hari.

Berdasarkan data BMKG, sedikitnya terdapat sembilan kabupaten/ kota di Jatim yang mencatatkan suhu maksimum hingga 34 derajat celcius pada Senin (21/9).

Kesembilan daerah dengan suhu terpanas tersebut meliputi Bojonegoro, Jombang, Kediri, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Lamongan, Nganjuk, dan Ngawi.

Sementara itu, suhu maksimum di Kota Surabaya hari ini tercatat di angka 33 derajat celcius. Selain Surabaya beberapa daerah juga mencatatkan suhu maksimum yang sama, meliputi Bangkalan, Blitar, Kota Pasuruan, Madiun, Malang, Pasuruan, Ponorogo, dan Sidoarjo.

BMKG juga mencatat adanya potensi hembusan angin kencang. Kecepatan angin tertinggi di Jatim hari ini terpantau melanda Kabupaten Gresik, dimana angin berembus dari arah Timur Laut dengan kecepatan mencapai 29,7 kilometer per jam.

Editor: Kuswandi
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